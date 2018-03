În ajun de 8 MARTIE, femeile şi-au oferit mai multă atenţie! Ce au făcut acestea

FOTO: PUBLIKA.MD

În ajun de 8 martie, femeile şi-au oferit mai multă atenţie. Multe dintre ele au trecut pragul saloanelor de frumuseţe, pentru a arăta impecabil de ziua lor.



"Mă simt foarte bine am venit aici evident ca să mă pregătesc pentru un eveniment. Vreau să fiu cea mai frumoasă", a spus Nadejda Digori, clientă.



"Pentru început am decis să mă fac pe mine frumoasă, sper că iubitul îmi pregăteşte pentru mâine o surpriză şi aş vrea să arăt cât mai bine", a spus Cătălina Popa, clientă.



Specialiştii spun că, în această perioadă, au mult mai multe cliente decât de obicei.



"Sunt femei care vin în salone, care preferă un volum anumit, un volum mai expresiv, o aranjare mai personalizată", a spus Andrei Cocieru, hair stilist.



Forfotă a fost şi în saloanele manichiuristelor.



"Am venit să îmi fac o manichiură şi am ales o culoare bej vreau să arăt frumos, fiindcă cred că de opt martie seara ne ducem cu soţul undeva să sărbătorim."



"Avem un program foarte încărcat. Ce ţine de preferinţele clientelor femeile se ţin de tendinţele anului 2018 şi aleg geometrie pe unghii, ochi de pisică şi sigur că clasicul roşu şi franci", a spus Elena Olievski, reprezentant salon de frumuseţe.



Şi magazinele de haine au fost pline ochi de femei.



"Ne cumpărăm singure cadouri. Am luat rochii de seară şi câteva bluze."



"O rochie ceva, o cămaşă de festivitate. Aş dori ceva cu flori, cu printuri aş vrea ceva mai călduros deja m-am săturat de frig aş vrea ceva mai cu soare."



Pe femeile de la sate, ajunul zilei de 8 martie le prinde, ca de obicei, în bucătărie. Doamnele au făcut bucate pentru cei dragi.



"Of Doamne, aşa ca nişte bătrânele la pensie ţinem post da sărbătoarea o întâlnim cu bine. Mâncare am făcut ciuperci, prune umplute. "



"Înainte ne pregăteam că eram tinere, da acum noi deja ne gătim în altă parte. Aşteptăm ca să vină copii, nepoţii, eu şi strănepoţi am."