În acest weekend se dă start Zilei Naţionale a Vinului. Ce program au pregătit vinăriile

Cea mai aşteptată sărbătoare din această toamnă este tot mai aproape. În acest weekend se dă start Zilei Naţionale a Vinului. Sloganul ediţiei din acest an este "Eu DeVin sărbătoare". Peste 20 de vinării din ţară îşi aşteaptă oaspeții în zilele de 3 şi 4 octombrie cu un program deosebit. Tulburelul şi buna dispoziţie sunt deja pregătite.



Cei care vor să evite drumurile lungi, pot sărbători la una dintre vinăriile din Chişinău, Atu Winery. În data de 3 octombrie, oaspeţii acesteia vor avea parte de un recital deosebit, susţinut de un cuplu de artişti autohtoni, iar biletele pot fi procurate online.



"Oaspeţii vor avea parte de un concert cu Tania Cerga și Glavan. Vor avea parte de tulburel şi de vinurile noastre. Noi fiind producător mici, atracţia cea mai mare sunt vinurile de calitate pe care le producem. Şi partea culinară, la fel ceva nou pe piaţă, un sistem de afumare a cărnii, practic de azi seara o să înceapă carnea să se afume", a declarat Vlada Vutcărău.



La câţiva kilometri distanţă, la Castel Mimi din raionul Anenii Noi, administratorii pregătesc cadouri şi reduceri generoase. Evenimentul va începe la 10:00 şi va dura până la 21:00. Pentru a evita aglomeraţia, în acest an, locaţia va adopta un alt stil de petrecere.



"Se va face o sărbătoare foarte finuţă, cu un număr limitat de oameni, aşteptăm oaspeţii care au doar rezervare şi am dedicat această sărbătoare lansării unui nou vin. Pot veni la Castel pentru a petrece timpul în stil picnic", a spus Cristina Frolov.



Tot în condiţii de maximă siguranţă se va sărbători şi la vinăria Cricova. Cramele de acolo pregătesc pentru vizitatori diverse degustări de vinuri şi spumante, excursii şi masă de sărbătoare cu bucate alese.

Ziua vinului se va desfăşura doar pe teritoriile vinăriilor din ţară. Tradiționala sărbătoare din Piaţa Marii Adunări Naţionale a fost anulată în acest an, din cauza pandemiei de COVID-19.