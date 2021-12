În acest weekend Hamilton şi Verstappen se vor lupta pentru titlul mondial Formula 1

Momentrul adevărului în Formula 1! În acest weekend se va da lupta decisivă pentru titlul mondial. Britanicul Lewis Hamilton şi olandezul Max Verstappen se vor în confrunta în ultima cursă a sezonului, programată duminică la Abu Dhabi.Până la competiţia propriu-zisă, piloţii participă la mai multe sesiuni de antrenamente, iar sâmbătă se vor desfăşura calificările.Verstappen şi Hamilton sunt la egalitate de puncte în clasamentul Campionatului Mondial de Formula 1, după 21 de etape, iar cel care se va poziţiona mai sus în cursa din Emiratele Arabe Unite va deveni campion mondial.Lewis Hamilton, care a obţinut în trecut cinci victorii pe circuitul Yas Marina, este aproape de al optulea său titlu mondial, graţie cărui ar stabili un nou record în acest sport. Dacă va reuşi acest lucur, britanicul îl va depăşi pe legendarul pilot german Michael Schumacher.Max Verstappen, care este cu 12 ani mai tânăr ca rivalul său, învingător anul trecut la Abu Dhabi, poate să-şi treacă în palmares primul său titlu de campion mondial.Pentru a 31-a oară în istoria Campionatului Mondial de Formula 1, titlul va fi câștigat după ultima cursă din an. Doar pentru a doua oară în istoria competiţiei, primii doi piloți sunt la egalitate de puncte înaintea ultimei etape.Cei doi contracandidaţi la titlu vor avea partea şi de bonusuri uriaşe în caz că vor câştiga multrâvnitul trofeu.Lewis Hamilton are un salariu de 49 milioane de euro, conform contractului semnat cu Mercedes, care include însă şi bonusuri, pentru a compensa faptul că nu există premii în bani în acest sport pentru Marile Premii câştigate. Britanicu ar putea lua încă 4 milioane în plus, aşa cum s-a întâmplat anul trecut.De partea cealaltă, Max Verstappen are un salariu de bază în valoare de 23 milioane euro de la Red Bull Racing, care poate ajunge până la 37 milioane euro cu toate primele acumulate pe parcursul sezonului.Cursa de la Abu Dhabi va fi şi ultima din cariera lui Kimi Raikkonen, cel care şi-a anunţat retragerea la finalul acestui sezon. Finlandezul va pune capăt carierei de 20 de ani. El este considerat pilotul cu cei mai mulţi kilometri parcurşi la volanul unui monopost de Formula 1.