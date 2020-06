În acest an, vacanțele la mare vor fi mai scumpe. Câți bani vor scoate moldovenii din buzunare

În acest an, vacanțele la mare vor fi mai scumpe. Potrivit reprezentanților agențiilor de turism din ţară, costurile spre majoritatea destinaţiilor se anunţă a fi mai scumpe cu cel puţin 20 la sută. Majoritatea moldovenilor optează pentru foi de odihnă începând cu luna iulie, când ar putea fi scoase restricţiile de circulaţie spre aceste ţări. Deocamdată, cei care vor merge în vacanță, la întoarcerea vor trebui să stea 14 zile în carantină.”Sunt nevoiți să ridice prețurile, deoarece ei au multe cheltuieli, pentru întreținerea hotelurilor și a personalului. Fiecare țară are cerințele ei. Vor folosi dezinfectant, măști speciale și mănuși. Va trebui să se respecte distanța socială. Acesta e motivul pentru care prețurile sunt mai mari”.Operatorii în turism au pus deja în vânzare foile de odihnă, însă oamenii nu se prea grăbesc în vacanţă.”Sunt sigură că imediat ce situația se va stabiliza şi se vor deschide granițele, numărul vânzărilor va crește. Toți cei care și-au plănuit vacanța, oricum vor merge."Totuşi, mulţi spun că obişnuiesc să călătorească pe cont propriu. Este și cazul lui Alexei Ivanțov.”În această vară, nimeni nu va merge mai devreme de luna august. Vreau un loc sigur pentru copii. În afară de Georgia, nu văd altă țară. Îți imaginez cum vom sta cu măşti şi mănuși la masă, ori piscină. Nu e tocmai confortabil."Bărbatul spune că dacă situaţia se va agrava, e gata să renunţela vacanță.”Avem țara noastră. Chiar dacă nu vom avea posibilitatea să mergem undeva, vom vizita locurile din țara noastră, chiar dacă avem foarte puține."Dacă anul trecut, preţurile pentru odihna la mare porneau de la 800 de euro, în acest an, oamenii vor trebui să scoată din buzunare cel puţin 1100 de euro.