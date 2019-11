În acest an, recolta de cartofi e mai mare cu 15% față de 2018

foto: publika.md

Recolta de cartofi de anul acesta este cu 15 procente mai mare față de 2018, arată datele Ministerului Agriculturii, care estimează o producţie de peste 200 de mii de tone. Chiar dacă recolta a crescut, vom fi nevoiţi să importăm cartofi, deoarece consumul intern depăşeşte producţia.



Gheorghe Sârbu din satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, cultivă cartofi de 15 de ani. Acum are zece hectare.



”Cartoful acesta Agata, el îi lungăieț, îi neted, mai ușor de curățit și omul se uită astăzi la gust. E o calitate gustativă ridicată și este cerut pe piața noastră. Sortul acesta Agata, ajunge la 30, dacă e un an bun, poate să ajungă și la 35 de tone la hectar”, a spus GHEORGHE SÂRBU, agricultor.



Agricultorul spune că preţul de vânzare va fi de şapte lei pe kilogram.



”Comparativ cu anul trecut, anul acesta roada e mai mare la hectar. Cartoful este mai mășcat. Totuși, noi îl depozităm. Îl lăsăm să se maturizeze, undeva vreo zece zile. Apoi începem să-l sortăm, adică o parte merge ca material semincer, dar cealaltă parte. mai mășcată, merge în vânzare”, a spus GHEORGHE SÂRBU, agricultor.



Potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii, deşi producţia a crescut faţă de 2018, recolta e mai mică decât în anii trecuţi, când Moldova era exportator de cartofi.



”Deci, noi am avut și o ședință în cadrul Ministerului, unde am stabilit niște priorități și unde urmează, deja, să introducem niște prevederi în politicile statului, pentru a facilita dezvoltarea în continuare a sectorului respectiv. Noi am fost o țară care am și exportat cartofi. Vrem și ne dorim să revenim la această poziție”, a spus VASILE ȘARBAN, șeful Direcției Producție a Ministerului Agriculturii.



Anual, moldovenii consumă circa 340 de mii de tone de cartofi. De la începutul anului au fost importate 47 mii de tone din Ucraina, România, Belarus, Polonia și Germania.