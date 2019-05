În acest an, rata inflaţiei este prognozată la 5,1%. Ce spun experii economici

foto: publika.md

Banca Naţională a revizuit, nesemnificativ, prognoza pentru rata inflaţiei din acest an - până la 5,1 la sută, cu 0,1 puncte procentuale mai mult decât estimarea anterioară. Datele au fost prezentate de guvernatorul BNM, Octavian Armaşu. Pentru anul viitor, ţinta inflaţiei este de 6,5 la sută.



"De compoziţia prognozei inflaţiei denotă dominaţia componenţilor preţurilor pentru produsele alimentare şi a inflaţiei de bază pe tot orizontul de prognoză. Preţurile reglementate vor avea un şoc temporar, pe când majorarea preţurilor la combustibil va fi una nesemnificativă", a spus guvernatorul Băncii Naţionale, Octavian Armaşu.



Experţii economici spun că revizuirea ţintei inflaţiei nu va aduce schimbări semnificative.



"Stabilirea ţintei inflaţiei până la 5,1 este una nesemnificativă, este una de ajustare, practic nu schimbă mare lucru. Pentru 2020 are loc o majorare cu 1,5 la sută a ţintei. Asta ar însemna o uşoară depreciere a valutei naţionale", a spus expertul economic, Roman Chircă.



În luna aprilie, inflaţia a fost de 3,2 la sută. Iar creşterea economică pentru acest an, prognozată de Guvern, este de patru la sută.