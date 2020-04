În acest an, răsadul și florile pentru grădini au rămas în sere din cauza pandemiei de coronavirus

Acum din disperare, agricultorii încearcă să își promoveze marfa pe internet. Pentru a-și hrăni cei patru copii, acum zece ani, soții Lițcan din satul Vărzăreștii Noi, raionul Călărași, au început să cultive răsad și flori de grădină.„Eu lucram, copii erau mici și ne-am gândit că pe lângă venitul pe care îl avem de la locul de muncă, să facem ceva în plus. A venit un prieten și mi-a spus „Pune-ți verdeață. Te duci cu o sacoșă la piață de verdeață și vii cu bani de mâncare înapoi”, a spus Andrei Lițcan, agricultor.„ Aici is flori de grădină și mușcate.”„ Aici afară se află răsadul de ţelină şi de salată. În sera numărul şase avem răsad de roşii, îi asortiment diferit: galben , roşu, roz. De harbuz, gogoșari, ardei diferiţi.”„Fiecare om vine și cumpără pentru gospodărie. La o sumă mai mare de lei, noi facem livrare acasă. Anul ăsta e mult mai greu față de anul trecut, fiindcă la piață vin și cumpără de ce au nevoie”, a spus Ludmila Lițcan, agricultor.De obicei, agricultorii sădesc răsadul rămas pe lanurile pe care le dețin. Familia Lețcan deţine însă doar serele şi nu are ce face cu el. Pentru a-și scoate banii investiți au scăzut și prețurile, chiar și așa vânzările nu sunt ca înainte.„Am avut doar câțiva oameni care au cumpărat. Asta este pentru prima dată când ajungem în așa situație, dar tragem nădejde că lucrurile se vor mai schimba” a spus Andrei Lițcan, agricultor.Florile decorative pornesc de la zece lei bucata.