În acest an moldovenii au aşteptat zăpada cu sufletul la gură. În unele localităţi a nins ca în poveste

În acest an, moldovenii nu au fost luaţi prin surprindere de zăpadă, ba chiar au aşteptat-o cu sufletul la gură. În unele localităţi din centrul şi sudul ţării a nins ca în poveste, iar stratul de zăpadă depăşeşte cinci centimetri. S-au bucurat nu doar copiii, care ardeau de nerăbdare să-şi scoată săniile pe derdeluș, ci şi maturii.Iarna şi-a intrat în drepturi şi la Cazangic, raionul Leova, unde a început să ningă în noaptea de duminică. Localnicii speră că temperaturile negative se vor menţine, pentru a se putea bucura din plin de zăpadă."Undeva de pe la orele 2:00-3:00 spre dimineaţă a început să ningă. Dacă se bucură şi copii, înseamnă că e ceva bun.""E bine pentru grâu, pentru toate culturile. Se aşterne pe câmpuri şi ele nu vor îngheţa.""E foarte bine pentru pământ. Nu a mai nins din 2014, să avem aşa zăpadă frumoasă."Şi locuitorii satului Iargara din acelaşi raion s-au trezit cu un tablou de poveste afară. Unii s-au grăbit să iasă pentru a face poze."Pentru pământ ar trebui şi mai mult să ningă pentru că face bine naturii. Chiar şi pentru sănătatea oamenilor e bine să fie un pic de ger.""Am aşteptat foarte mult iarna pentru că îmi place acest anotimp şi îmi place când ninge."Pentru chişinăuieni, bucuria ninsorii a fost de scurtă durată."Zăpada este mult aşteptată de fiecare dintre noi. Iarna este un anotimp imaculat, ce ne aduce splendoare, frumuseţe, fineţe şi este o bucurie pentru toţi copii. Încă este cald şi se topeşte."Totuşi, meteorologii susţin că iarna din acest an va fi capricioasă."Până pe data de 18 ne aşteptăm că vom avea, la începutul perioadei ninsori. Acestea vor fi cantitativ slabe, deoarece prin sudul Europei va traversa un ciclon sudic. După acest va trece un alt ciclon, atlantic, care ne va aduce precipitaţii sub formă de ninsoare. "Până la sfârșitul săptămânii, noaptea vor fi până la minus 13 grade. Ziua, temperaturile vor oscila între plus trei și minus cinci grade Celsius.