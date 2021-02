În acest an, în cadrul Festivalului Mărţişor, o zi de concert va fi dedicată medicilor

Ediţia din acest an a Festivalului Mărțișor va avea o zi de concert dedicată medicilor. Spectacolul se va da în semn de recunoștință pentru cei care luptă pentru viață. Cea de-a 55-a ediție a evenimentului include 16 spectacole muzicale, iar spectatorii vor trebui să poarte măști în timpul concertelor. În sală vor fi admiși cel mult 250 de oameni, așa că cei care vor să prindă un loc, vor trebui să se grăbească pentru a cumpăra bilete.În pofida pandemiei de coronavirus, Festivalul Mărţişor va fi organizat în acest an , la fel, in perioada 1-10 martie. Organizatorii evenimentului spun că spectacolele vor fi susține atât de artiști de la noi, cât și din afara țării. Potrivit autorităţilor, doar 250 de spectatori vor avea acces în sălile de concert."Fiecare ediţie a mărţişorului se constituie într-un veritabil eveniment artistic. Desfăşurarea festivalului nu se vrea în gest de sfidare a pericolului. Este expresia vrerii noastre de revenire în normalitate.", a declarat Lilia Pogolşa, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.Potrivit ministerului Educaţie, Culturii şi Cercetării, angajaţii din sistemul medical vor primi de asemena invitaţii şi la celelalte concerte din agenda festivalului mărţişor."Concertul din 2 martie de la Sala cu Orgă, planificăm să îl dedicăm în exclusivitate medicilor din RepublicaMoldova. Celor care luptă pentru vieţile şi sănătatea noastră."Este dedicat în exclusivitate medicilor şi cadrelor medicale. Este mesajul nostru, a muzicienilor, a oamenilor de cultură de gratitudine şi susţinere adresat doctorilor.", a declarat Silvia Tănase, director adjunct al Sălii cu Orgă.Odată cu evoluţia situaţiei epidemiologice, Ministreului Educaţiei Culturii şi Cercetării se va conforma decizilor Comisiei Naţionale Extraordinare pentru Sănătate Publică. Bugetul festivalului din acest an constituie aproximativ 1 milion 900 mii de lei. Prima ediție a Festivalului Internaţional de Muzică “Mărţişor” a avut loc în anul 1966, la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chișinău, ctitor al căruia a fost regretatul Alexandru Fedco, fost director al Filarmonicii.