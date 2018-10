În acest an gutuile s-au copt mai devreme. Cât costă un kilogram de fructe dulci-amărui

Recoltă mai bogată de gutui în acest an. Agricultorii se laudă că fructele dulci-amărui s-au copt mai devreme faţă de anul trecut şi sunt mai aromate.

Copacii de pe cele 14 hectare de livadă a lui Vasile Cojocaru din satul Pohrebeni, raionul Orhei, sunt doldora cu gutui.

Agricultorul spune că va strânge în jur de 300 de tone de fructe, care vor fi comercializate în toată ţara. Rezultatul mult aşteptat a venit după opt ani de muncă.



"Gutuia după culoare se vede, după miros, după tot. Când vii şi o vezi că e aşa gălbenuţă aşa, e bună, bună. E foarte bună. Cel mai măşcat aşa e zece lei, iată aşa mai mărunte deja depinde 5-6 lei", a spus agricultorul, Vasile Cojocaru.



Fermierul dă asigurări că au fost crescute ecologic.



"Tehnic vorbind e livadă eco, deoarece o stropim numai cu piatră vânătă şi cu var. Asta nu sunt chimicale, e un produs ecologic", a spus agricultorul, Vasile Cojocaru.



Puţini ştiu că şi frunzele acestor fructe sunt benefice pentru sănătate.



"Chiar din frunză se prepară ceai şi e foarte bun ceaiul şi pentru tusă, şi îndeosebi fructul dulceţii. Când vii intri în livadă şi mergi se simte un miros aşa.. care la alte fructe nu îl poţi să îl simţi", a spus agricultorul, Vasile Cojocaru.



Fructele au apărut deja şi pe tarabele pieţelor din Capitală şi se vând cu 15 lei kilogramul.



"Acestea sunt de acelea cu măr încrucişate şi sunt dulci ele, ca gutuia. Cum sunt gutuile de toamnă. Cumpărători sunt? Eii, încă nu e sezonul la gutuia ei, dar sunt câte oleacă. "



Comercianţii susţin că au puţini cumpărători.



"Produsele noastre de acasă, da. Sunt cumpărători dar cam puţini. Nu am vândut azi nimic."



Oamenii spun că le vor cumpăra când se va mai răci timpul.



"Sunt foarte gustoase la compot, la dulceaţă şi pentru sănătate sunt foarte bune, şi le preferăm."



"Şi compot, şi dulceaţă şi aşa le mâncăm. Ele sunt gustoase."



"Încă nu am mâncat în acest an, mai târziu vom reuşi."