În această vară vom avea una dintre cele mai bogate roade de grâu din ultimii ani. Ministerul Agriculturii anunţă că, până acum, au fost recoltate aproximativ 1,5 milioane de tone, de trei ori mai mult față de anul trecut. Nicolae Fachira din Căuşeni spune că a riscat când a semănat 650 de hectare de grâu, asta după ce în 2020 cultura fost grav afectat de secetă. Aşa că a fost bucuros când a obţinut două mii de tone de grâu de calitate bună.



"Am recoltat în jur de cinci tone la hectar, asta nu este o recoltă nu rea pentru zonă noastră, dar faţă de anul trecut când am recoltat o tonă la hectar, acum ne bucurăm de roadă."



Fermierul spune că este mulțumit de preţul de trei lei şi 50 de bani pentru un kilogram de grâu. El speră că va putea să-şi compenseze pierderile suportate anul trecut.



"Anul trecut preţul a fost la 4 lei şi ceva, dar s-a primit că dacă am recoltat o tonă venitul la hectar a fost de patru mii de lei. Sinecostul fiind de 10 mii de lei, iar pierderile au fost de şase mii de lei. Anul acesta dacă am strâns cinci tone cu 3,50 lei, introducând la 15 mii de lei, cred că venit la cinci mii de lei curat va fi", a declarat Nicolae Fachira.



Ministerul Agriculturii anunţă că roadă bogată a fost obţinută datorită vremii favorabile.



"Acolo unde planta are toţi factorii necesari aduce roada după potenţial, respectiv având pe lângă lumină şi căldură, am avut şi umiditate, desigur că această umiditate a influenţat foarte mult, astfel aşa încât să ajungem la aşa roadă", a spus secretarul de stat, Ministerul Agriculturii, Vasile Şarban.



Din cele 1,5 milioane de tone de grâu recoltate până acum, 60 la sută este alimentar, iar restul furajer. Autorităţile susţin că și alte culturi vor avea recolte bogate.



"Practic, la toate culturile vom avea recolte bogate, floarea soarelui, inclusiv rapiţa, orzul tot are o recoltă bogată", susţine Vasile Şarban.

Ministerul mai anunţă că recolta de floarea soarelui din acest an ar urma să bată recordul din 2017, când am avut 810 mii de tone.