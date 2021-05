În a șasea ediție a "Zilelor faptelor bune", un grup de voluntari a mers să-i ajute pe angajaţii centrului azilului de câini de la Cricova

Cea de-a şasea ediţie a "Zilelor faptelor bune" în Moldova a debutat la azilul de câini de la Cricova, unde un grup de voluntari a mers să-i ajute pe angajaţii centrului. Evenimentul e organizat de Centrul Republican al Voluntarilor pentru promovarea implicării şi altruismului.La adăpostul de animale de la Cricova, două angajate au în grijă 120 de câini şi 40 de pisici."Vom ajuta la adăpost, vom hrăni câinii şi îi vor plimba, deoarece, de regulă, nu are cine să o facă. M-am gândit că ar fi cazul să contribui cu ceva, măcar cu ceva mic, să fac munca lor mai uşoară.""Abia acum am început să fac voluntariat. De mult timp am vrut, dar din cauza pandemiei, nu prea am avut ocazia. Am decis să vin să fac voluntariat aici, pentru că animalele îmi sunt dragi şi cred că asta este o oportunitate foarte bună de a mă apropia de ele.""Noi câteodată nici nu ştim că peste o casă, cineva are nevoie de ajutor, de o portocală, de o achitare a serviciilor comunale, de o plimbare a câinilor. Aşa lucruri îi îndeamnă pe oameni să înţeleagă că tu poţi să foloseşti numai o oră din timpul tău, dar să faci un lucru foarte frumos."Alt grup de voluntari a mers în Parcul Râşcani, unde au strâns gunoaiele aruncate de cei mai necivilizaţi dintre noi.titre "Aici vine multă lume să se odihnească. Dar noi, moldovenii, avem o problemă, mulţi nu cred că trebuie să păstreze curăţenia în locurile publice. Ei cred că dacă nu e casa lor, nu trebuie să facă ordine.""Am găsit mai mult gunoi lângă foişoare, acolo unde vin oamenii, am găsit gunoi şi în pădure, sticle de băuturi alcoolice."O femeie a venit împreună cu fiica să facă ordine în parc.titre "Cred că ar trebui să organizăm cât mai multe astfel de acţiuni, pentru că trebuie să-ţi iubeşti şi respecţi oraşul. Aşa, copiii se deprind cu asta, să ajute. Fiicei mele îi place, ea mai mult a vrut să meargă.""- Vei veni şi anul viitor? - Da. - De ce? - Ca animalele să nu mănânce ceva şi să se otrăvească.""Zilele faptelor bune" se desfăşoară până în 6 iunie. Tinerii de la Centrul Republican al Voluntarilor vor face curat prin parcuri, vor planta copaci, vor merge la adăposturi pentru animale şi vor ajuta oameni în vârstă rămaşi singuri. 1500 de voluntari se implică în acţiunile organizate de Centrul Republican al Voluntarilor.