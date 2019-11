În a cincea economie a lumii, tot mai mulți britanici poartă încălţăminte donată

În a cincea economie a lumii, tot mai mulți copii merg la școală încălțați în papuci primiți din donații. Vorbim despre Marea Britanie, unde reprezentanții unei organizații caritabile care adună încălțăminte uzată și o trimit în țările sărace spun că tot mai multe cereri vin din interiorul țării.

"Sal's Shoes" este un ONG din Regatul Unit care a strâns în acest an peste 300 de mii de perechi de încălțăminte de la britanicii cu suflet mare. De obicei, acestea aveau drept destinație 43 de țări sărace din Europa de Est, Africa și Asia. Acum însă, chiar populația locală are nevoie de ajutor.



”Nivelul sărăciei în Marea Britanie, inclusiv în rândul copiilor, este în creștere, iar toți indicatorii arată că acest lucru va continua. Tot mai mulți părinți au dificultăți în a găsi bani pentru încălțămintea celor mici sau pentru alte lucruri cum ar fi mâncarea sau facturile”, a spus J BOWRY, fondatoare Sal's Shoes.



Cele mai frecvente solicitări pentru ajutor material vin din Țara Galilor, una dintre cele mai sărace regiuni ale Marii Britanii. Acolo sunt școli de unde elevii duc acasă mâncare pentru restul familiei.



”Să fiu sincer, în școala noastră vin unii copii cu pantofii găuriți, la alții talpa este atât de roasă încât abia mai pot merge. Așa că am decis că trebuie să facem ceva și să-i ajutăm cu ce putem”, a spus ROY JAMES directorul unei școli din Țara Galilor.



Rapoartele recente arată că în Marea Britanie, a cincea economie a lumii, aproximativ 11 milioane de oameni trăiesc în sărăcie, dintre care 2,5 milioane sunt copii. Mai multe ONG-uri avertizează chiar că dacă nu se va schimba nimic, numărul lor va crește cu încă un milion în următorii cinci ani.