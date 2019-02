În 3 zile s-au vândut 2.500 de abonamente pentru meciurile echipei naţionale de fotbal a Republicii Moldova

Se vând ca pâinea caldă! În 3 zile s-au epuizat 2500 de abonamente pentru meciurile echipei naţionale de fotbal a Republicii Moldova în preliminariile Campionatului European din 2020.

În vânzare au fost puse 6000 de abonamente, care sunt de două tipuri, categoria A şi B, și costă 400 şi, respective, 800 de lei. Abonamentele pot fi procurate doar on-line pe site-ul Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal până în data de 10 martie.



"S-a anunţat că pe data de 25 se vor pune în vânzare acele abonamente online. Am aşteptat de la ora 12 şi 1 minut, dar am văzut că încă nu se vindeau. Într-un final, undeva la amiază au început să se vândă, dar eu am reuşit undeva la ora 16 să procur."



"Tricolorii" vor debuta în campania preliminară pe 22 martie, la Chişinău, unde vor da piept cu campioana mondială en-titre, reprezentativa Franţei. În prezent sunt disponibile circa două mii de locuri pentru această partidă. În cazul în care vor rămâne disponibile, acestea vor fi puse în vânzare la casele stadionului "Zimbru" în perioada 12 - 20 martie. Fiecare persoană poate achiziţiona până la 6 bilete sau abonamente.



"Sper să nu se facă de ruşine cum s-a făcut la meciul cu Anglia. Sunt optimist. Dacă lumea are interes faţă de aceste meciuri, atunci avem la ce spera."



Pe lângă meciul cu Franţa, în 2019 discipolii lui Alexandru Spiridon mai au programate, pe teren propriu, altele 4 confruntări: cu Andorra, Turcia, Albania şi Islanda.



Toate partidele reprezentativei ţării noastre în preliminarii vor fi transmise în direct la posturile de televiziune CANAL 3 şi PRIME.