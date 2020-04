În 2020 s-ar putea înregistra cele mai ridicate temperaturi de până acum. Prognozele meteorologilor

Meteorologii anunță că 2020 ar pute înregistra cele mai ridicate temperaturi de până acum, depășind chiar și recordul stabilit în urmă cu patru ani. Temperaturile pentru anul în curs se anunță caniculare, fiind cu până la 75% mai mari față de cele din 2016, scrie b1.ro.

În 2020, specialiștii se așteaptă la temperaturi caniculare, ce ar putea depăși toate valorile înregistrate de până acum. Meteorologii estimează o creștere încadrată între 50% și 75% a temperaturilor față de recordul înresitrat în urmă cu patru ani, relatează The Guardian.

Odată cu măsurile de izolare și distanțare socială luate de autorități tot mai mulți oameni au stat în casă, iar nivelul de poluare din anumite regiuni ale lumii a scăzut. Spre exemplu, în Veneția, apa canalelor nu a fost niciodată atât de limpede încât să poată fi observați peștii, iar lebedele să se plimbe nestingherite.

Specialiștii avertizează însă că, în ciuda scăderii nivelului de poluare, temperaturile din termometre sunt în continuare mari, iar clima nu s-a răcit. Mai mult decât atât, cele mai mari temperaturi înregistrate din Antartica până în Groenlanda au fost recent depășite, iar acest fapt a adus o serie de întrebări în rândul oamenilor de știință, dat fiind faptul că pentru moment nu suntem într-un an „El Nino”, fenomen asociat în general cu o creștere semnificativă a temperaturilor.

The US National Oceanic and Atmospheric Administration din SUA este de părere că există șanse de 75% ca 2020 să înregistreze temperaturi caniculare, fiind cel mai călduros an de la începutul măsurătorilor. Mai mult decât atât, agenția americană a declarat că există șanse de 99,9% 2020 să fie unul dintre primii cinci ani în care au fost înregistrate temperaturi record.

Potrivit sursei citate anterior, agenția americană urmărește îndeaproape recordul stabilit în 2016, în timpul unui fenomen „El Nino” în care mercurul din termometre a indicat temperaturi ridicate, iar mai apoi a coborât rapid la temperaturi normale.

Un calcul separat, realizat de către Gavin Schmidt, director al Institutului Nasa Goddard pentru Studii Spațiale din New York, indică șanse de 60% ca în acest an să se stabilească un nou record privind temperaturile, relatează The Guardian.

În același timp, The Met Office indică o probabilitate de 50% ca anul 2020 să înregistreze un nou record privind cele mai ridicate temperaturi. Totodată, instituția britanică este de părere că 2020 se va încadra în rândul anilor caniculari, ce au început încă din 2015.

Anul 2020 a debutat cu temperaturi mari, în comparație cu perioadele de iarnă. Luna ianuarie a înregistrat temperaturi deosebit de mari pentru o lună de iarnă, reușind să topească zăpada și ghețarii din anumite regiuni ale Antarticii.

Mai mult decât atât, potrivit sursei citate anterior, în luna februarie, în urma unei cercetări au fost înregistrate pentru prima data temperaturi ce depășesc peste 20 de grade Celsius în Antarctica. Pe de altă parte, în Groenlanda a fost recent stabilit un nou record de 6 grade Celsius.

În prima parte a anului în curs, se pare că temperaturile ridicate au fost înregistrate în Europa de Est și Asia, fiind cu 3 grade Celsius mai mari ca media normală pentru această perioadă a anului.

Pe de altă parte, în ultimele zile temperaturile au crescut și în SUA, în Los Angeles fiind înregistrată o maximă de 34 de grade de Celsius în luna aprilie a lui 2020.