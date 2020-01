În 2019 a crescut importul de pietre şi metale preţioase

Anul trecut, în Moldova au ajuns pietre prețioase şi semiprețioase, bijuterii și monede în valoare de peste opt mii de dolari, cu o mie de dolari mai mult decât în 2018. Totuşi, dintre toate nestematele şi metalele preţioase, moldovenii preferă să cumpere aur. Asta o confirmă şi Sergiu Ciurciuc, care este giuvaergiu de aproape 40 de ani.



"Am avut norocul să învăţ aproape toate procesele tehnice utilizate în producerea bijuteriilor. Am fost giuvaiergiu-montator, am turnat metale preţioase, am pus proba pe bijuterii, dar şi reparator de bijuterii, cea mai înaltă calificare a unui giuvaiergiu, pentru că trebuie să îndrepte greşelile altcuiva", a spus giuvaiergiul, Serghei Ciurciuc.



După închiderea Fabricii de bijuterii, Sergiu a lucrat 10 ani la o altă întreprindere, după care a decis să-și deschidă propria afacere.



"Prin în 2005, 2010 am început deja să lucrez individual, apoi mi s-a alăturat şi fiul meu. El mă ajuta încă atunci când era la școală, apoi la facultate. Se pare că i-a plăcut această meserie, din moment ce lucrează cu mine de aproape 10 ani", a spus giuvaiergiul, Serghei Ciurciuc.



Acum, Sergiu și fiul său le propun clienţilor lor un serviciu inovator, bazat pe tehnologia 3D, care oferă modelului o precizie înaltă și permite meșterilor să realizeze produse de înaltă calitate.



"Recent, am început să realizăm bijuterii nu doar manual, de la început până la sfârșit, dar deja folosind tehnologia modernă, așa-numita tehnologie 3D. Acest lucru permite să realizăm complet ideea clientului. Dacă îşi dorește ceva neobișnuit și exclusiv, noi şi doar noi putem să-i îndeplinim dorinţele. Creăm pe computer o copie exactă a produsului dorit", a spus giuvaiergiul, Serghei Ciurciuc.



În pofida salariilor modeste, moldovenii cumpără destul de multe bijuterii. Cel puţin asta susţine spune Svetlana Costaş, directorul unui magazin specializat.

"Conform statisticelor noastre, cerceii se vând cel mai bine, deoarece sunt purtați și de femei, şi de fetițe. Cam la același nivel se cumpără inelele și pandantivele. Ceva mai puțin lanțurile și brățările", a spus directorul magazinului de bijuterii, Svetlana Costaş.



Dar bijuteriile sunt nu doar un cadou minunat, ci şi o investiție bună. Potrivit statisticilor, dintre metalele preţioase, moldovenii preferă aurul.

Astăzi, cele mai vândute metale au proba 750. Acestea conțin mai mult de 75 la sută aur pur, iar restul 25 procente sunt aditivi din platină, argint, cupru și nichel.

Doar în al treile trimestru al anului 2019, în Moldova au ajuns perle, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, bijuterii și monede în valoare de 3000 de dolari. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018, valoarea importurilor a fost de 2576 dolari, iar în 2017 - de 2447 dolari.