În 2018 Republica Moldova va deveni Capitala Mondială a Turismului Vinicol

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și secretarul de stat, Vitalie Iurcu, au discutat astăzi cu directorul Agenției Turismului, Stanislav Rusu, și directorul Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor din Moldova (MIEPO), Vitalie Zaharia, despre oportunitățile dezvoltării turismului. Ministrul a solicitat ca, în termeni proximi, să fie elaborat un Plan de acțiuni privind promovarea turismului în Republica Moldova.

În cadrul discuțiilor, ministrul Economiei și Infrastructurii a subliniat că turismul reprezintă un segment cu potențial foarte mare și trebuie exploatat. ”Turismul este una dintre prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii. Trebuie să avem un dialog deschis și constructiv cu toți reprezentanții din domeniu, să promovăm mai mult Republica Moldova peste hotare, să dezvoltăm turismul regional și pe cel agrar, astfel încât țara noastră să devină atractivă prin conținutul ofertelor”, a menționat ministrul Chiril Gaburici.

Agenția Turismului a prezentat rezultatele obținute anul trecut și acțiunile ce urmează a fi realizate în acest an, printre care participarea la expoziții și târguri internaționale, dezvoltarea turismului regional, organizarea Conferinței Mondiale a Turismului Vinicol etc. ”În 2018, Republica Moldova va deveni, sub egida ONU, Capitala Mondială a Turismului Vinicol. Această decizie este o victorie pentru imaginea țării noastre ca destinație turistică”, a reiterat Stanislav Rusu.

De asemenea, în cadrul discuțiilor, s-a propus ca proiectul ”Be my guest” să fie extins, iar anul 2018 să fie denumit ”Anul Ospitalității” în Republica Moldova.