Imunizarea, cu pași mici în Moldova. Unii locuitorii ai Capitalei aşteaptă să fie incluşi în listele de vaccinare

Şi-ar fi dorit ca procesul de vaccinare să decurgă mai rapid. Asta o spun chiar responsabilii de proiect, după o lună de monitorizare. Autorităţile susţin că aproape toate dozele de vaccin disponibile până acum au fost administrate, iar dacă ţara noastră ar dispune de mai mult ser anti-COVID procesul de vaccinare ar fi mai accelerat.



"Desigur că noi am fi vrut să avem mult mai mult vaccin şi să cuprindem mai repede toate categoriile, dar merge mai lent decât noi planificăm", a menționat Laura Țurcanu, epidemiolog la ANSP.



Pentru a reuşi imunizarea unui număr mai mare de oameni, în Capitală a fost deschis primul Centrul Municipal de Vaccinare anti-COVID.



"O mie pe zi este capacitatea. Deci asta este ceea ce planificăm pe hârtiuţă. Acum am spus că în această perioadă, o luăm mai încet, să vedem cum funcţionează, cum vine lumea, dacă este bine", a spus Ion Ceban, primarul Capitalei.



Mulţi locuitorii ai Capitalei aşteaptă să fie incluşi în listele de vaccinare, iar unii dintre ei au anunţat deja medicul de familie că vor să se imunizeze:



"Dar să fie bun pentru vârsta noastră. Cred că medicii ştiu la vârsta noastră ce trebuie, eu aşa socot ca să nu ne facă rău. Dar eu vreau, eu vreau. - O să vă înscrieţi la medicul de familie? – Da, eu am apelat deja, i-am spus…, când va fi ceva să mă anunţe" ,

" - Deodată acum nu pot să spun unde o să mă înscriu şi cum.

– Dar aşteptaţi să fiţi invitat să fiţi vaccinat? – Da, da. De aceea ca să îmi asigur sănătatea şi familia şi pe cei care mă înconjoară",



Unii oamenii spun că deocamdată sunt rezervaţi privind vaccinarea împotriva COVID-19, din cauza lipsei de informaţii:

"Încă nu am luat decizia finală, deoarece pentru a o lua nu am suficientă informaţie, deoarece ceea ce este disponibilă acum nu este suficient care sunt rezultatele de laborator ale acestor propuse vaccinuri. Pentru a le accepta ar fi preferat să văd care sunt rezultatele analizelor laboratoarelor noastre",



Specialiştii ANSP susţin că au deja rezervat ser pentru a fi administrată a doua doză persoanelor care au fost vaccinare la începutul lunii martie.



"La ziua de astăzi din lotul de peste 50 de mii de doze, 14 mii au fost distribuite, restul 34 de mii au fost securizat pentru cei care au primit prima doză", a menționat Laura Țurcanu, epidemiolog la ANSP.



Până acum, în Moldova au ajuns peste 115 mii de doze de vaccinuri prin Platforma COVAX şi cele donate de România. În luna mai, ţara noastră va primi 140 de mii de flacoane de AstraZeneca, iar în iunie vor fi livrate alte 100 de mii 620 de doze de Pfizer. Ambele loturi sunt donaţii prin platforma COVAX.