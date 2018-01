IMUNIZARE ÎMPOTRIVA RUJEOLEI. Tot mai multe mame de la noi din țară se grăbesc să-şi vaccineze copiii

Speriate că numărul cazurilor de rujeolă din ţările vecine, Ucraina şi România, creşte de la o zi la alta, mamele de la noi se grăbesc să-şi vaccineze copii.



"Hai fă AAAA! Asa bravo, cea mai bravio fetita. Eu cred ca starea copilului ne permite sa vaccinam."



"Eu sunt pentru vaccinari contra bolilor, copii cind se vaccineaza sunt mai sanatosi."



Vaccinarea este gratuită pentru toţi copiii care au împlinit un an. În unele cazuri, când există anumite contraindicaţii, imunizarea poate fi amânată. Dacă micuţii au fost vaccinaţi o singură dată, riscurile îmbolnăvirii persistă, aşa că procedura trebuie făcută încă de două ori.



"Ca deobicei ea se face in trei etape, la 1 an, la 7, la 15 ani . Este foarte important de respectat acest lucru", a spus un angajat al Centrului Medicilor de Familie din Durleşti, Ștefan Vârtos.



Sursa infecţiei este omul bolnav. Primele simptome se manifestă după o perioadă de incubaţie de până la două săptămâni. Este vorba despre febră care poate depăși 40 de grade, dureri în gât şi tuse chinuitoare. Iritația caracteristica maladiei apare la cinci zile de la debutul simptomelor. Erupţiile sunt pe faţă și se extind rapid pe gât şi pe corp.



"Sunt o groaza intreaga de complicatii in urma carora persoana supravetuieste, dar poate ramina cu seсhele pe viata, surditatea. Complicatie gen - insuficienta respiratorie", a spus şeful adjunct al CNSP, Nicolae Furtună.

S-a constatat că bebeluşul de şapte luni din Glodeni care s-a îmbolnăvit de rujeolă a importat virusul din Ucraina. În acest sens, poliţia de frontieră a luat măsuri suplimentare de protecţie.



"La fiecare punct de trecere sunt dotati cu manusi, cu masti. In cazul suspectarii unui caz probabil de infectare a unui calator cu semne de maladie si anume stare febrila, eruptie pe corp, tusa, starnut, lacramarea ochilor. Atunci obligatoriu i se aplica masca. Este izolat in camera adiacenta pentru a fi intervievat de medic", a spus şeful Direcţiei Medicină a Poliţiei de Frontieră, Marius Balea.

Conform datelor Centrului Naţional de Sănătate Publică, ultima dată, în Moldova a fost epidemie de rujeolă în 2002. După modificarea componenţei vaccinurilor, situaţia nu s-a mai repetat.