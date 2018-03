IMUNIZARE CU SCANDAL la Fundurii Vechi. O mamă spune că copilul ei a fost vaccinat fără acord

Imunizare cu scandal în satul Fundurii Vechi din raionul Glodeni. O mamă se plânge că micuţul ei, care frecventează grădiniţa din localitate, a fost vaccinat fără acordul ei chiar în timp ce l-a lăsat acolo.



Femeia a scris pe o reţea de socializare un mesaj în care şi-a arătat nemulţumirea. Potrivit ei, au fost imunizaţi mai mulţi copii odată, fără a fi examinaţi în prealabil de medic şi fără a întreba părinţii dacă micuţii sunt gata de vaccin. Cuvintele ei au fost confirmate şi de alţi părinţi.



"Eu când am fost la grădiniţă mi-au spus că a fost vaccinat. Nu ne-au anunţat din timp nimeni. Trebuia să ne anunţe din ce cauză, pentru ce s-a pus vaccina."



Unii părinţi, însă, susţin că au ştiut despre asta.



"Am fost anunţată şi de sora medicală şi de medic şi de educatoare că trebuie să vaccinăm copii împotriva poliomelitei. Toţi au fost anunţaţi nu numai eu."



"Marţi am fost anunţaţi că pe miercuri trebuie să fie vaccinaţi copii. Din cauză că au fost puţini copii s-a amânat pentru vineri. În scris nu ne-au luat acordul oral ne-au anunţat şi atât."



Directorul grădiniţei recunoaşte că educatorii nu au reuşit să anunţe toţi părinţii, dar neagă acuzaţiile mamei care spune că nu au fost respectate normele sanitare.



"Înainte de a face imunizarea medicul de familie a controlat cu stetoscopul fiecare copil. Care le-a permis copiilor ca să facă vaccinarea", a spus directorul grădiniţei din Satul Fundurii Vechi, Lucia Talpă.



Medicii din sat au recunoscut că au acceptat imunizarea în grădiniţă, pentru a evita riscul de contaminare a copiilor cu viroze pe holurile policlinicii.



"Să chemăm copii pe timpul acesta când în sat e glod, nu pot veni părinţii. Infecţiile virotice acute bântuie în toată Moldova avem la un medic doar 35-40 de cetăţeni cu diferite maladii inclusiv şi viroze. Dacă aduceam copii să fie vaccinaţi aici avea să fie o tragedie pentru copii", a spus şeful Centrului de Sănătate, Fundurii Vechi, Victor Botnari.



Pe acest caz a fost iniţiată o anchetă.



" Copii era normal să fie vaccinaţi în instituţia medicală. Noi acum investigăm cazul. Acum stabilim care a fost necesitatea de a face vaccinul acesta în incinta şcolii. Dar nu în incinta instituţiei medicale", a spus specialist de la Centrul Sănătate Publică, Glodeni, Tudor Lupașcu.



Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale s-a autosesizat

şi investighează cazul.