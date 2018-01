ÎMPUŞCĂTURI şi GROAZĂ. Casa familiei şefului Inspectoratului Ecologic din Taraclia, ATACATĂ CU GLOANŢE. Vecinii, speriaţi de moarte

Clipe de coşmar pentru membrii familiei şefului Inspectoratului Ecologic din Taraclia. Aceştia au fost treziţi în miez de noapte de câteva focuri de armă trase în direcţia casei lor. Gloanţele au nimerit în automobilul de serviciu parcat în curte.



În momentul incidentului, bărbatul era în casă împreună cu soţia şi cei trei copii.



"Am auzit două bubuituri, asemănătoare împuşcăturilor. Eram doar în halat, m-am îmbrăcat, am luat pistolul de serviciu şi am ieşit să văd cine a tras. Presupunem că a fost o singură persoană, erau urme de la încălţăminte vânătorească", a precizat Andrei Baltacov, şeful Inspectoratului Ecologic din Taraclia.



Bărbatul spune că nu ştie cine ar fi putut face aşa ceva, deşi recunoaşte că, în virtutea meseriei, primeşte frecvent ameninţări.



"Cineva ameninţă direct, cineva mai moale. Dar noi nu-i băgăm în seamă", a spus Baltacov.



Incidentul i-a îngrijorat şi pe vecini:



"Eu priveam televizorul. - Nu aţi auzit nimic? -Nu. Fiecare vrea să trăiască, cine ştie, mâine pot să vină la mine să împuşte".



"Este un bărbat bun, nu a făcut nimănui niciun rău. Locuim alături, e un vecin foarte bun. Mereu ajută oamenii".



Poliţia a deschis un dosar penal pentru huliganism şi urmează să identifice persoana care a deschis focul.



"Am constatat că focul a fost tras dintr-o armă de vânătoare. Grupul operativ a depistat că gloanţele erau de calibru 12. Urmează să se efectueze şi expertiza balistică", a declarat Ciumetrov Stepan, şeful Inspectoratului de Poliţie Taraclia.



Vinovatul riscă până la şapte ani de închisoare.