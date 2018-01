ÎMPUȘCĂTURI LA BOTANICA. Un om a fost ucis, altul a ajuns la reanimare din cauza unei țigări

Crăciun cu final tragic. Un tânăr a murit, iar altul a fost rănit, după ce au fost împușcați chiar de vecinii lor. Incidentul s-a produs noaptea trecută într-un bloc de locuit din sectorul Botanica al Capitalei.

Tânărul care a fost rănit, ieri a împlinit 27 de ani, el a fost internat în stare gravă la reanimare. Totodată, bărbatul care a decedat, avea 25 de ani, iar soția lui este însărcinată cu primul lor copil.

Duminică seară tinerii, împreună cu familiile lor, s-au adunat pentru a sărbători Crăciunul și ziua de naștere a prietenului.

Victimele și încă un prieten au ieșit la balconul din scara blocului să fumeze. La un moment dat, unul dintre bărbați a scuipat peste balcon și a nimerit într-un bărbat, care fuma și el, împreună cu fiul la alt balcon, aflat cu cinci etaje mai jos. În rezultat s-a iscat o ceartă, care nu a durat mult timp, deoarece bărbaţii au ajuns la o înțelegere.



"Persoanele date au plecat acasa, iar noi ne-am întors în apartament, am mai stat aproximativ o oră și am ieșit iarăși la o țigară."



Pe coridor, victimele şi prietenii lor erau aşteptaţi de cei doi bărbaţi, care erau înarmaţi.



Victimele au fost împuşcate pe holul de la etaj. Suspecţii: tată şi fiu au tras nenumărate focuri de armă în direcţia celor doi bărbaţi, iar dovadă sunt urmele lăsate de gloanţe. Numai pe acest colţ de perete avem cel puţin cinci urme lăsate de gloanţe, care au fost încercuite de poliţie în timpul cercetărilor de la faţa locului.



Un tânăr a decedat, iar altul, care şi-a serbat ieri a 27-a aniversare, a ajuns în Secţia terapie intensivă a Spitalului de Urgenţă. Potrivit medicilor, acesta a suferit o intervenţie chirurgicală, iar acum starea sa este gravă, dar stabilă. Un prieten de-al victimelor a reuşit să scape cu viaţă din ploia de gloanţe.



"S-a început a trage în noi ca în animale. Primul care s-a nimerit - Bogdan şi Bogdan a încercat să-l reţină pe unul, cumva să-l deposedeze de armă. Și Artur, băiatul cu ziua de naștere. Au nimerit și în el cred că două gloanțe".



Unii vecini spun că au auzit zgomote în blocul lor, dar nu le-au dat mare importanţă.



"Numai cât bătea în uşă cineva, dar aşa nu am auzit nimic. Când a venit "Fulgerul" era oleacă gălăgie, dar aşa nu. Ne-am speriat Foarte tare, fiindcă aşa ceva doar pe televizor am privit , dar aşa să vedem. Iată, până acum nu-mi pot reveni".



Cei doi suspecți, tata şi fiule de 56 şi 33 de ani, au fost reţinuţi pentru 72 de ore.



"-De ce ați împușcat?...."



"Du-te de aici."



Poliţiştii mai spun că bănuiţii deţineau armele ilegal. Aceştia le-ar fi aruncat după comiterea crimei în curtea casei, unde au fost depistate, ulterior, de către oamenii legii. Este vorba despre un pistol ”Makarov” şi altul de tip "Scorpion".



"La faţa locului în urma efectuării cercetării la fața locului au fost depistate 3 gloanțe și 5 tuburi cu mărimea 7,65 mm; 2 gloanțe și alte 3 tuburi cu mărimea 9 mm", a spus ofiţerul de presă al IGP, Vlad Burac.



Indivizii au fost reținuți pentru 72 de ore. Ambii s-au ales cu un dosar penal pentru omor. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă să-şi petreacă tot restul vieţii după gratii.