Împrumut de milioane de dolari de la Banca Mondială pentru cumpărarea vaccinurilor

Moldova mai ia un împrumut de aproape 25 de milioane de dolari de la Banca Mondială, în cadrul proiectului "Răspuns de Urgenţă la COVID-19". Banii vor fi folosiţi pentru cumpărarea vaccinurilor, precum şi pentru investiţii în sistemul frigorific de păstrare a serurilor şi pentru o campanie de informare privind necesitatea imunizării. Moldova va trebui să întoarcă banii timp de 20 de ani, începând cu 2026. Anterior, Banca Mondială a mai acordat un împrumut de 52,5 milioane de euro în cadrul aceluiaşi program.După lungi discuţii, Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege în acest sens. Opoziţia a avut mai multe nedumeriri privind modul în care vor fi cheltuiţi banii, precum şi costul vaccinurilor anti-COVID-19.„Eu am auzit că acest preţ preferenţial este de 10 dolari. Am mai auzit că în lume putem cumpăra Pfizer cu 7 dolari.". a menționat Marina Tauber, deputat Partidul "ŞOR"."Preţul care a fost negociat de către ţara noastră cu Pfizer a fost chiar mai jos decât cel pe care îl cunoașteți şi îmi pare rău că nu pot să vă spun.", a spus Ala Nemerenco, ministrul Sănătății.Potrivit ministrului Sănătății, Pfizer-ul ne-a costat mai ieftin decât vaccinul chinezesc.„Din toate aceste 1 milion 730 de mii 740 de vaccinuri administrate, noi am administrat câteva zeci de mii de Pfizer. Restul, absolut toate, cu excepţia Sinovac pentru care a mai fost un proiect de procurare a lui, apropo la un preţ foarte înalt, de câteva ori mai înalt decât Pfizer, au fost donate.", a precizat Nemerenco.Deputații au mai votat în prima lectură un acord care prevede un împrumut de 236 de milioane de dolari de la FMI pentru a redresa economia după criza pandemică. Moldova va trebui să achite o dobândă anuală de 0,05 la sută, dar care este flotantă, precum şi un comision.