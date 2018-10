"Împreună plantăm un viitor": Aproape un milion de copaci vor fi sădiţi în Moldova în următoarea săptămână

Aproape un milion de copaci vor fi sădiţi în Moldova în următoarea săptămână. În cadrul campaniei "Împreună plantăm un viitor", zeci de oameni au ieşit la acţiunea de înverzire a plaiul. Campania a fost iniţiată de Partidul Democrat. O mie de puieţi au fost plantaţi azi doar în ocolul silvic din preajma satului Căpriana, raionul Străşeni."Asta a fost şi unul dintre motivele acceptării aceste frumoase invitaţii, pentru că eu îmi doresc ca toţi copii noştri să ţină cont de natura care ne înconjoară, ce fel de copaci sunt, cât se sădesc.""Acest scop este bun pentru natura, pentru oameni, să avem mult aer curat.""O acţiune pentru viitorul Republicii Moldova, pentru că aceşti copii să fie acasă, să nu plece undeva peste hotare, să avem o ţară frumoasă, curată. ""Vreau să fie viitorul, să fie mult aer în Moldova, vrem să venim în pădure şi să ne uităm la copacii noştri pe care am sădit.""Avem un sentiment foarte frumos, pentru că se spune că este foarte important să sădeşti un singur copac, dar fiecare dintre astăzi am sădit o mie de copaci. Asta înseamnă ceva pentru viitorul nostru.""Partidul Democrat continuă şirul lucrurilor frumoase prin diferite acţiuni destul de utile pentru societate şi pentru viitorul nostru. Astăzi practic toată ţara, la apelul Partidului Democrat, sunt în raioanele lor participă la o acţiune foarte frumoasă sub genericul "Împreună plantăm un viitor",a spus deputatul PDM , Violeta Ivanov."Pentru prima dată am participat în astfel de campanie în anul 2003. În primul rând, asta este munca în echipă, oamenii au venit aici să munceasă, să respire aer curat, să fie mai aproape de natură", a spus deputatul PDM , Alexandr Bannicov."Aceasta acţiune, din punct de vedere ecologic, este foarte benefică pentru Republica Moldova, în cadrul acestei acţiuni se vor planta în jur de 530 de hectare", a spus directorul Agenţiei "Moldsilva", Ion Haralampov.În prezent, 12 la sută din suprafaţa ţării noastre este ocupată de păduri.