Împreună le putem cumpăra o casă! O mamă, care creşte singură patru copii, riscă să rămână pe drumuri în prag de iarnă

Trăieşte cu grija zilei de mâine şi nu ştie dacă va mai avea ce să le pună pe masă copiilor. O mamă, care creşte singură patru fetiţe de 1, 4, 9 şi 12 ani, două dintre care suferă şi de malnutriţie, are nevoie de ajutorul nostru! Olga Răilean din satul Zolotievca, raionul Anenii Noi, a ajuns la limita existenţei, iar necazurile care dau peste ea par să nu mai contenească. De curând, femeia a fost anunţată că trebuie să părăsească şi casa în care s-a mutat provizoriu, deoarece proprietarul vrea să o vândă.

Olga Răilean şi-a părăsit soţul de curând, deoarece consuma alcool şi era agresiv. Autorităţile i-au găsit o casă unde să locuiască o vreme împreună cu fetiţele. Acestea se înghesuie toate într-o cămeruţă de câţiva metri, pentru că nu au lemne ca să încălzească toată locuinţa. Femeia îşi întreţine familia cu 680 de lei lunar, indemnizația de la naşterea ultimului copil, care este şi singurul ei venit.

"Din banii care îi primesc, plătesc apa şi lumina, şi mai cumpăr câte ceva de mâncare, de multe ori nici pâine nu avem, acum nu am pâine în casă.", a povestit mama a patru copii, Olga Răilean.

Recent, însă, femeia a fost anunţată că trebuie să plece şi de acolo. Cel care le-a dat casă pentru a sta o perioadă a găsit un cumpărător şi o vinde.

"Fata cea mare care înţelege mai bine, îmi spune de multe ori: mama, aşa ne-am săturat să umblăm pe drumuri, vrem casa noastră! Ele vor de sărbători să le pun brad, dar nu avem nici brad, nici jucării, au zis că vor face ceva din foi colorate şi vom pune prin casă!", a spus mama a patru copii, Olga Răilean.

Fetele mai mari, de 9 şi 12 ani, Andreea şi Daniela ne-au spus că ele nu-şi doresc niciun cadou de Crăciun. Singurul lucru care le-ar face fericite este să aibă casa lor şi să nu mai umble pe drumuri.

"Aş vrea să am camera mea, să am o masă unde să îmi fac temele, aici avem doar masa pe care mâncăm şi îmi fac lecţiile pe pat. Când am de scris, atunci mă pun jos, la podea şi scriu.", a menționat eleva, Andreea Răilean.

Asistentul social din localitate ne-a spus că femeia nu poate beneficia de ajutor, deoarece nu are nicio viză de reşedinţă, întrucât este orfană de la şase ani şi a fost crescută de o familie de la care a plecat ulterior. Autorităţile spun că mama are grijă de copii. Fetele cele mari merg la şcoală, iar cea de patru ani nu a fost dată la grădiniţă, pentru că nu mai sunt locuri.

"Nu am auzit să fie agresiune în familie sau ceva de genul. Mama lor e o doamnă adecvată, vorbeşte cu ele frumos.", a afirmat asistentul social, Margarita Morari.

Autorităţile locale nu mai au de unde să le dea o locuinţă temporară, dar au găsit în sat o casă care se vinde cu 30 de mii de lei. În bugetul Primăriei din Zolotievca nu sunt bani pentru această achiziţie.

În pragul sărbătorilor de iarnă, te îndemnăm să fii mai bun! Împreună putem îndeplini visul acestei familii greu încercate de soartă. Împreună le putem cumpăra o casă! Toţi cei care vor să ajute o pot face sunând la numărul de telefon 067 72 09 16 (Olga Răilean). Orice ajutor: bani, haine, alimente sau jucării va fi de mare folos.