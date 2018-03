ÎMPREUNĂ DE O VIAŢĂ: Un cuplu din Glodeni şi-a sărbătorit nunta de platină

Embed:

Sunt împreună de 70 de ani, dar se iubesc la fel ca-n prima zi. Este vorba despre un cuplu din satul Sturzovca, raionul Glodeni, care şi-a celebrat nunta de platină. Alături de mire şi mireasă au sărbătorit copiii, nepoții și strănepoții lor.



"Vă felicităm cu ocazia acestei aniversări, vă dorim sănătate și mulți ani. -Vă felicităm şi vă facem acest cadou, exact cum au făcut-o și mamele voastre la nuntă. O plapumă ca să stați sub ea împreună la cei 70 de ani de la nuntă."



Vasile Melnic a cunoscut-o pe aleasa inimii sale la câteva săptămâni după ce s-a întors de pe front. Pe atunci ea avea doar 16 ani.



"Am întâlnit-o la piaţă. Mi-a plăcut de ea, dar nu i-am spus nimic", a spus locuitorul satului Sturzovca, Glodeni, Vasili Melnic.



Vasilina Melnic îşi aminteşte că, de dragul lui, a renunţat la visul de a deveni profesoară.



"Eram elevă. M-a luat direct din şcoală. Părinții mi-au spus să las școala și să mă mărit, așa era pe timpuri. Așa a fost și în cazul meu. El era matur deja", a spus locuitoarea satului Sturzovca, Glodeni, Vasilina Melnic.



Deşi au trecut prin multe greutăţi, aceştia nu au făcut decât să le întărească dragostea.



"Au fost și situaţii complicate, dar niciodată nu s-a întâmplat să ajungem la poliție, la primărie, cum făceau alții. Chiar dacă ne certam, ne împăcam repede. Ea tot timpul m-a respectat, a îngrijit de mine, mi-a fost alături", a spus locuitorul satului Sturzovca, Glodeni, Vasili Melnic.



Acum bătrânii sunt un exemplu viu pentru urmaşii lor.



"Când se întorcea de la muncă, tata nu venea niciodată cu mâinele goale. Tot timpul ne aducea fie mere, fie pepeni verzi, struguri, strângea ciuperci sau pescuia", a spus fiul, Vasili Melnic.



"Sunt un exemplu pentru noi. 70 de ani împreună! Venim la ei după sfaturi, învățăm de la ei cum să ne rezolvăm propriile conflicte în familie", a spus nepoata, Natalia Ciornîi.



Vasili și Vasilina Melnic au trei copii, şapte nepoți şi 12 strănepoți.