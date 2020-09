"Împreună", contra lui Lukaşenko. Fostul șef al Belgazprombank, Victor Babarico, şi-a creat propriul partid politic

După trei săptămâni de la alegerile prezidenţiale din Belarus, situaţia rămâne tensionată. Victor Babarico, fostul șef al Belgazprombank, reţinut la mijlocului lunii iunie şi a cărui candidatură nu a fost înregistrată în cursă, a anunțat despre crearea Partidului "Împreună".

"Prieteni, subsemnata Maria Kolesnikova și membrii staff-ului lui Victor Babarico anunțăm crearea Partidului Politic ”Împreună”. Astăzi formăm o societate nouă, conștiincioasă și responsabilă.”

Babarico a declarat că lupta trebuie să continue. Totodată, el a anunțat principalele sarcini pe care şi le asumă viitorul partid: realizarea reformei constituționale şi dezvoltarea economiei.

La rândul său, Kolesnikova a menționat că în trei luni ei au reușit mai multe decât s-au făcut în ultimii 26 de ani.

Între timp, Alexander Lukașenko a anunțat că proiectul noii Constituții din Belarus va fi supus discuțiilor publice și referendumului. De asemenea, el a subliniat că nu se va reveni la Legea Supremă din 1994, așa cum propune opoziția.

”O revenire, așa cum spun unii, la Constituția din 1994 - cu toţii nu doar că am trecut prin asta, dar am trăit-o pe propria piele. Am văzut ce se întâmpla atunci. Revenirea la ce a fost nu este o mișcare. Este o schimbare, dar nu este un pas înainte.”, a declarat preşedintele Belarusului, Alexandr Lukaşenko.

Letonia, Lituania și Estonia le-au interzis intrarea pe teritoriul ţărilor lor lui Lukașenko și altor 29 de oficiali din Belarus. Sancțiunile au fost impuse din cauza fraudelor electorale și a violențelor din timpul protestele pașnice. În replică, secretarul de stat al Ministerului de Externe de la Minsk, Anatol Glaz, a declarat, că încercările de a influența țara cu sancțiuni duc la efectul opus, iar Belarus va fi nevoită să ia măsuri similare. Luni, nu a fost lăsat să intre în țară Mitropolitul Tadeuș Condrusevici, care s-a aflat o săptămână în Polonia, de unde a comentat evenimentele din Belarus. El a declarat că generaţia de acum este diferită de cea care era cu 26 de ani în urmă şi că este capabilă să-şi apere drepturile.