IMPRESIONANT! Un militar al Armatei Naţionale a construit o maşină unică în ţară

Mihai Patrînjel are 34 de ani şi este șeful serviciului cartografie al Armatei Naţionale. De mic a fost pasionat de maşini şi de fiecare dată când părinţii îi cumpărau o jucărie nouă, o dezasambla, îi studia minuţios detaliile şi o asambla la loc."Nu am studii în domeniu, n-am activat la un service. Iniţial, am început să o fac aproximativ cinci ani în urmă. Am construit doar carcasa şi atât. Mi-a revenit muza de a construi mai departe în 2019 ianuarie. Prima dată când a ieşit ea din garaj deja făcută, vopsită a fost 26 iunie 2019. Toţi se mirau", a declarat Mihai Patrînjel.Automobilul unic al lui Mihai Patrînjel include piese de la şapte mărci auto. Şi-ar dori să îl înregistreze, însă, procedura e anevoioasă."Cum se face aşa o maşină. O faci 100% până la ultima piuliţă, cum e făcută din metal adică sudată aşa aparte, o desfaci iarăşi înapoi până la ultima piuliţă şi începi cu fiecare detaliu, îl vopseşti, îl deserveşti. Am început de la un simplu metal sudat împreună", a spus militarul.Maşina a fost botezată după fiicele lui, Bianca și Oxana."E creată de tatăl meu. Îmi place să mă plimb, să merg pe dealuri", a explicat Bianca, fiica militarului."Îl susţinem, sigur. Ne dorim mai mult timp să petreacă cu noi pentru că tare mult timp petrece în garaj, dar mă rog, asta este. Astea sunt cheltuieli financiare, dar mă rog, acceptăm. Fiecare om trebuie să aibă o pasiune, trebuie să aibă o activitate".În garajul familiei Patrînjel îşi vor face loc şi alte maşini. Mihai lucrează acum la o mașina de epocă în care a investit deja 15 mii de lei.