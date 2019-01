IMPRESIONANT! Un grup de călugărițe cântă piesa We Will Rock You. CLIPUL VIDEO, vizualizat de peste 16 milioane de ori

Un grup de călugărițe din Spania au cucerit internetul cu un clip video pe care l-au postat pe Facebook.

În imagini, femeile cântă piesa "We Will Rock You" a renumitei trupe britanice Queen. Totul se întâmplă în cantina unui lăcaş sfânt.



Călugărițele care apar în imagini fac parte din corul unei biserici. Clipul video a fost postat pe Internet în urmă cu aproximativ o săptămână şi a fost vizualizat de peste 16 milioane de ori.

Încă aproximativ 400 de mii internauţi au redistribuit imaginile.