Impresionant! Un bătrân de 91 de ani din Călărași a luat un loc de frunte la un concurs de poezie

Nu ştie să citească şi abia învaţă să scrie, dar a luat un loc de frunte la un concurs de poezie. Este vorba despre Vasile Gavriliţă, în vârstă de 91 de ani din oraşul Călăraşi. Bătrânul a cucerit inimile juraţilor cu luciditatea de care dă dovadă la aceşti ani. După ce a muncit o viaţă în colhoz, acum bărbatul învaţă ceea ce nu a reuşit în copilărie.

"Am trăit un an de zile sub conducere străină. Am rămas săraci şi goi, fără plug şi fără boi. Fără plug, fără boronă, lucram statului cu normă. Zi şi noapte noi lucram, sărbătoare nu aveam."

Cu aceaste versuri, care descriu perioada în care a copilărit, Vasile Gavriliţă a luat locul trei la un concurs raional al declamatorilor, la care l-a înscris o nepoată. Bătrânul spune că poezia o ştie de la tatăl lui.

"Asta după ce s-a dus tata la război. Am rămas singur eu cu copiii. Ridica preoţii, îi ducea de pe aici, după greutăţile astea am învăţat-o şi eu.", a povestit locuitorul oraşului Călăraşi, Vasile Gavriliţă.

Organizatorii concursului spun că au rămas impresionaţi cu ce demnitate a recitat bătrânul versurile.

"Nu are 61, nici 71 măcar, nu are 80, are 91. Încă nouă ani şi are centenarul. Cu adevărat ai de ce să rămâi profund mişcată şi de mesaj, dar şi de prestaţia domnului.", a afirmat organizatoarea concursului de poezie, Aurica Amariei.

Vestea că a luat un loc de frunte în concurs, l-a bucurat pe bătrân.

"Fiecare se bucură când are ceva. Mai ales la vârsta asta de 91 de ani, cam greu.", a spus locuitorul oraşului Călăraşi, Vasile Gavriliţă.

Pentru că toată viaţa a muncit în colhoz, Vasile Gavriliţă nu a făcut şcoală. Aşa erau timpurile, povesteşte bătrânul. Iar acum, la 91 de ani, nu-i pare prea târziu. A început să-şi dedice timpul lucrurilor de care nu a avut parte în copilărie. Aşa a descoperit desenul.

Fiica lui Vasile Gavriliţa povesteşte că la această vârstă onorabilă, tatăl ei mai are un vis pe care l-a scris cum a putut el pe o foaie.

"Eu, Vasile Gavriliţă, sunt născut pe 21 februarie 1930. Eu vreau să trăiesc 100 de ani.", a menționat fiica bătrânului, Tatiana Catana.

"Stau aici şi mă gândesc, la ce doamne mai trăiesc? Aş muri, moartea nu vine, aş trăi şi n-am cu cine, că aşa a dat Dumnezeu să trăiesc şi bine şi rău.", a spus locuitorul oraşului Călăraşi, Vasile Gavriliţă.