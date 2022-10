IMPRESIONANT! Soția ambasadorului Ucrainei din R. Moldova interpretează celebrul cântec „Червона Калина” tradus in limba română (VIDEO)

Un cântec în semn de respect şi recunoştinţă pentru o „ţară mică cu inimă mare”. Olesia Shevchenko, soţia ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova, a cântat în limba română, în centrul Chişinăului, piesa „Chervona Kalyna” cea care a devenit un imn neoficial al ţării vecine şi simbol de rezistenţă a ucrainenilor în războiul declanşat de Rusia în 24 februarie. Olesia Shevchenko, care este şi preşedintele Clubului Internaţional al Femeilor din Moldova, susţine că prin acest gest şi-a dorit să transmită tuturor moldovenilor mulţumiri şi că în acest război ucrainenii luptă pentru libertatea, cultura şi limba lor.

Cântecul „Chervona Kalyna” a fost tradus în limba română de autoarea Elena Istru-Diachuk în ajunul zilei de 24 august, când este marcată Ziua Independenţei Ucrainei. Soţia ambasadorului ucrainean Olesia Shevchenko, pasionată de muzică, a decis că anume aceasta piesă interpretată în limba statului care a adăpostit sute de mii de ucraineni va fi cel mai bun mesaj de mulţumire.



„Eu am cântat cu mare drag cu un mesaj: „Moldoveni, să ştiţi, noi suntem cu voi. Noi nu doar suntem recunoscători pentru tot ce faceţi pentru ucraineni, dar şi să ne înţelegeţi pentru ce noi luptăm, pentru ce voi suportaţi şi pe noi”, a spus Olesia Shevchenko.



Soţia diplomatului a povestit că acest cântec a devenit un imn neoficial al Ucrainei la începutul războiului după ce a fost interpretat de unul dintre cei mai cunoscuţi cântăreţi ucraineni Andrei Khlyvnyuk. Acesta practic din primele zile de agresiune militară s-a înscris în subdiviziunea de apărarea teritorială a Ucrainei. Acum piesa este des interpretată de ucrainenii care se ascund în adăposturi în timpul bombardamentelor



„A fost interzis în timpul Uniunii Sovietice, a fost ca un simbol al ucrainenilor din Carpaţi pentru libertatea lor. Când s-a început războiul atât de puternic, cântecul acesta a devenit foarte popular nu numai printre ucraineni, dar şi în toată lumea, ca un simbol, ca un imn al ucrainenilor care luptă pentru libertatea lor”.



Olesia Shevchenko susţine că a învăţat limba română datorită activităţii soţului său, Marko Şevcenko, care în prezent este ambasadorul Ucrainei la Chişinău, dar şi-a început cariera diplomatică la Bucureşti acum 20 de ani.



„Am învăţat limba română de la „zero", în prima misiune când noi am fost cu soţul în Bucureşti. După căsătorie, eu tocmai am terminat Universitatea de Medicină şi într-o lună deja am fost la Bucureşti. Când trăieşti în străinătate, trebuie să înţelegi oameni, cultură şi cum să nu iubeşti pe ţară în care trăieşti. Trebuie să respectăm şi poporul, şi cultură, prin învăţarea limbii”.



Soţia diplomatului susţine că îndeamnă toţi ucrainenii, veniţi în Moldova, să înceapă să înveţe limba română.



„Brăţara aceasta frumoasă la un centru de plasament. În fiecare săptămână mă duc la un centru şi spun: "Învăţaţi limba română!" Asta o cheie care vă ajută să iubiţi oamenii de aici şi cultura lor. Să respectaţi. Asta vă va face şi pe voi mai bogaţi şi mai puternici”.



Olesia Shevchenko le-a mulţumit moldovenilor pentru ospitalitate.



Mulţumesc foarte mult pentru tot ce aţi făcut, ca fraţii, ca vecinii cei mai apropiaţi, ca oameni care au simţit durerea noastră. Şi mesajul meu către ucraineni - unde nu aţi fi voi, învăţaţi, vă rog, copiii un singur lucru - să nu uite niciodată cine sunteţi, că sunteţi ucraineni. Niciodată nu uitaţi să-i mulţumiţi pe cei care vă primesc”.