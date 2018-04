IMPRESIONANT! Cum reușește Jennifer Lopez să-și ascundă anii. Secretul împotriva ridurilor

La 48 de ani, Jennifer Lopez arată exact așa când și-a făcut debutul în muzică. Dar care este secretul strălucirii ei? Vedeta a răspuns la această întrebare jurnaliștilor de la revista Harper’s Bazaar, pe a cărei copertă apare în luna aprilie, scrie realitatea.net.

Coperta revistei a surprins-o pe vedeta americană deasupra unui zgârie-nori, îmbrăcată într-o rochie roșie, superbă. Imaginea are și o semnificație pentru Jlo. Aceea că trăiește viața la cote maxime. Fotografia mai reprezintă și echilibrul perfect între viața profesională și viața personală: are o carieră muzicală pe val, dar și o relație de peste un an cu sportivul Alex Rodriguez.

„Este foarte important să te afirmi”, crede artista. „Sunt tânără și fără vârstă. Îmi spun asta în fiecare zi, de câteva ori pe zi. Sună ca un clișeu, dar nu este. Vârsta e doar în mintea noastră. Uitați-vă la Jane Fonda”, a completat Jennifer Lopez.

Este ușor de remarcat nu doar faptul că are chipul lipsit de riduri, dar Jennifer afișează mereu un bronz perfect, pe care nimeni nu reușește să îl obțină ca ea. Are o tinerețe pe care multe femei o pierd după ce împlinesc 40 de ani. Jennifer Lopez nu a vrut să dezvăluie secretele, dar iubitul ei a dat din casă. „Mereu își respectă programul de odihnă, între 8 și 10 ore pe zi. Nu bea, nu fumează. Viața ei este lipsită de vicii”, a declarat Alex Rodriguez.