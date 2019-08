Impresiile unui ucrainean care a parcurs cu caiacul râul Nistru și a ajuns în Moldova

foto: publika.md

Un cetăţean ucrainean şi-a propus să parcurgă cu caiacul întregul râu Nistru. Bărbatul a ajuns şi în Moldova, unde, spune el, are parte de un traseu cu peisaje frumoase şi obiective turistice ce merită vizitate măcar o dată în viaţă.



Călătoria lui Mihail Zakusilov a început luna trecută în Carpații ucraineni, de unde izvorăşte Nistrul. Şi-a luat doar bani, telefonul mobil, caiacul, nişte haine, produse alimentare şi un cort. De atunci, bărbatul povesteşte că a vâslit aproape în fiecare zi, în ciuda provocărilor din calea sa.



"Am trecut prin mai multe greutăţi. Chiar începutul expediției a fost dificil pentru că traseul nu este unul turistic. Au fost multe obstacole, copaci doborâţi, iar râul este îngust. Are o lăţime de 6, 7, 8 metri şi nu a fost uşor, întrucât eram singur".



Uneori, pe parcursul zilei, el face mici pauze pentru a vizita obiectivele turistice sau pentru a cumpăra apă şi produse alimentare în localităţile din preajmă. La apusul soarelui, însă, se opreşte pe malul Nistrului, îşi pregăteşte ceva de ale gurii, apoi înnoptează în cort.



"Eu aleg intuitiv locul. Trebuie să-mi placă şi să fie accesibil. Mă opresc, pregătesc lagărul şi gătesc terci sau ciorbă".



Mihail a traversat râul în Ucraina, iar acum 12 zile a ajuns în ţara noastră. Aici, el spune că a admirat peisaje uluitoare.



"Am văzut lebede. Erau într-un singur loc cârduri de 40 - 50 de păsări. Totodată, multe cocori şi insulițe frumoase".



De asemenea, a vizitat mai multe obiective, printre care mănăstirile Ţâpova, Japca şi cetatea Soroca.



"Traseul este foarte bogat şi dacă aveam timp la dispoziţie aş fi stat mai mult şi făceam şi fotografii. Dar nu-mi permit acest lux, altminteri expediţia mea va dura şi nu se va încheia nici până la iarnă."



Mihail Zakusilov, în vârstă de 38 de ani, este din regiunea Cernigov din Ucraină şi practică acest tip de sport de aproape patru. De atunci, el a participat în expediţii doar în ţara natală.