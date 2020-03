Implicare nu indiferenţă! Un grup de tineri și părinții acestora s-au mobilizat pentru a salubriza comuna Trușeni

Implicare nu indiferenţă. Au demonstrat-o un grup de tineri și părinții acestora, care s-au mobilizat pentru a salubriza comuna Trușeni din municipiul Chişinău. Timp de câteva ore, au fost adunaţi zeci de saci cu deșeurile aruncate la întâmplare chiar de locuitori, şi care au transformat zona într-o adevărată bombă ecologică.

Autoarea iniţiativei spune că aceasta nu este prima localitate în care s-a făcut ordine.

"Eu am postat un anunț pe Facebook "Comunitatea Trușeni" și am informat lumea despre acțiunea aceasta de salubrizare. Mi-au mai scris adulți că "Uite noi am vrea să te ajutăm" și chiar și o firmă de reciclare a plasticului au apelat la mine", a spus activista, Mirela Grandaman.

Tânăra consideră că ocrotirea mediului se educă din copilărie, de aceea, a organizat o lecţie pentru elevi.

"Am făcut o lecție deschisă despre ecologie, despre de ce am trebui să strângem acest gunoi. O parte din elevi de la Școala nr. 1, care s-au solidarizat cu mine și au vrut să participe la această inițiativă civică", a menţionat activista, Mirela Grandaman.

Cea care o susţine mereu şi nu lipseşte de la nicio acţiune este chiar mama activistei.

"Este foarte important să implicăm tinerii. De ce? pentru că odată ce va participa la o astfel de acțiune, el o să fie educat civic și o să fie responsabil", a afirmat Rodica Gandraman.

La eveniment s-au mobilizat în jur de 15 voluntari. Aceştia spun că este de datoria fiecăruia să păstreze mediul curat.

"Majoritatea copiilor sunt cam indiferenți și chiar mă bucură că cineva vrea să facă o schimbare".

"Eu am văzut pe Facebook anunțul ei și eu am decis să vin și să ajut. Oamenii care aruncă sunt niște oameni needucați. Eu îmi doresc ca satul meu natal să fie curat, plin de oameni gospodari".

Darius, cel mai mic dintre voluntari, a venit împreună cu tatăl său. La doar opt ani, băiatul cunoaște despre sortarea gunoiului și cum acesta afectează mediul.

"Schimbările încep de la noi. Eu astăzi am venit aici ca să strâng gunoiul, pentru că nu îmi place să poluez. Acum am colectat trei saci, plasticul îl pun separat și sticla separat", a menţionat voluntarul, Darius Strulă.

"Încercăm și noi să ieșim să facem, că poate ce care vor vedea, măcar să nu arunce, dacă nu vin să facă curățenie", a spus voluntarul, Nicolae Strulă.

Comuna Trușeni numără peste 8.500 de locuitori.