Împart bucuriile şi provocările serviciului militar la doi! Câţi gemeni sunt înrolaţi în cadrul Armatei Naţionale

Împart bucuriile şi provocările serviciului militar la doi. Vorbim despre cele nouă perechi de gemeni din cadrul Armatei Naţionale. Potrivit Ministerul Apărării, în acest an, numărul de gemeni înrolaţi este unul record, iar printre băieţi sunt şi două fete.



Acum nouă luni, fraţii Vornicescu au ales să urmeze aceeaşi cale în viaţă.



"Armata se simte, nu se spune", a spus Valeriu Vornicescu, militar.



După ce au atins vârsta de 18 ani, Ion şi Valeriu au ţinut neapărat să execute serviciul militar şi să facă parte din garda de onoare.



"Te învaţă foarte multe, cum să-ţi programezi viaţa pe viitor şi am făcut o decizie cu fratele să venim să facem şi noi serviciul militar", a spus Ion Vornicescu, militar.



La început, gemenii au avut multe situaţii haioase.



"La început a fost foarte greu, nu ne deosebeau nici comandanţii. Diferenţa fizică este o aluniţă la nas şi după asta ne deosebeau", a spus Ion Vornicescu, militar.



"Practic toţi prietenii, uneori şi rudele ne încurcă. Prietenii mai des poate să vorbească cu mine despre o temă oarecare, după care se apropie de fratele şi-l întreabă, dar fratele nu ştie ce să răspundă pentru că ne încurcă şi noi îi spunem, măi, ai vorbit cu fratele", a declarat Valeriu Vornicescu, militar.



Expresia "seamănă ca două picături de apă" este valabilă şi în cazul surorilor Sârbu, care îşi fac studiile la Academia Militară "Alexandru cel Bun". Fetele spun că lectorii universitari sunt cei care le deosebesc cel mai greu.



"Puteam să-mi spună mie Cristina sau surorii Corina şi deja noi intram în rol", a spus Corina Sârbu, studentă.



"Dar au găsit o soluţie. La examene, bineînteles că in momentul in care intra o singura persoana, pe noi ne puneau să intrăm amble", a completat Cristina Sârbu, studentă.



Responsabili din Armată spun că gemenii înrolați în serviciul militar au parte de unele favoruri.



"În armata naţională pentru perechile de gemeni sunt create condiţii speciale ca să nu fie despărţiţi, ca să nu simtă lipsa una faţă de altul. Sunt mereu împreună. Plecând în concediu, pleacă împreună. Executând o misiune de serviciu tot împreună", a spus Josan Vitalie, comandant al Gărzii de Onoare.