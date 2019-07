Împachetate cu dragoste: Ambalajele brandurilor de lux, confecţionate în Moldova

Împachetate cu dragoste. Diferite ambalaje, pachete şi cutii "hand made" pentru case de modă şi branduri renumite sunt confecţionate în Moldova. Tatiana Friniuc din Capitală a deschis un atelier de confecționare a acestora, în care muncesc în jur de o sută de angajaţi şi care produce lunar peste 150 de mii de cutii pentru bijuterii, parfumuri sau cosmetice.



"În 2014, când ne-am început activitatea, erau 3-4 persoane, pe care încet-încet le-am învăţat această meserie. Astăzi am ajuns să avem în jur de 110-115 angajaţi", a spus directorul general al întreprinderii, Tatiana Friniuc.



Tatiana are 37 de ani şi înainte de a-şi deschide propriul atelier, muncea la unul similar din Italia. Ea a reuşit să-i convingă pe investitorii italieni că merită să susţină producerea cutiilor la noi în ţară.



"Senzația pe care o simţi atunci când vezi cutiile tale în magazinele din întreaga lume. În aeroporturile, în magazinele, în buticurile din Paris, Elveția şi aşa mai departe. Când le vezi îţi vine să exclami: Uau! Ceea ce am produs eu este aici", a spus directorul general al întreprinderii, Tatiana Friniuc.



Schemele de producţie şi materia primă este importată din Italia. Echipamentul la fel este străin. Calitatea produsului final este strict verificată, iar 99 la sută din cutii ajung în ţările Uniunii Europene.



"Controlul se efectuează statistic conform unor standarte şi cerințe de calitate. În primul rând verificăm acuratețea cutiei, verificăm toate elementele care sunt prezente în cutie. Numaidecît folosim rigla pentru a verifica dimensiunele", a spus inspectorul calităţii, Irina Mocan.



Angajaţii atelierului sunt mulţumiţi că nu sunt nevoiţi să plece peste hotare, în căutarea unei vieţi mai bune.



"Este o plăcere, pentru că putem lucra acasă, alături de familie. Bineînţeles, şi lucrul aduce satisfacţie. Aici e foarte interesant", a spus operatorul superior de producţie, Petru Andruşco.



"O activitate similară la noi în Moldova nu este. Cândva am venit aici ca simplu angajat, apoi am rămas, pentru că aici este foarte interesant şi ai unde să creşti profesional", a spus şeful de producţie, Mariana Bâzdâga.



În acest atelier se produc în jur de 150 000 - 200 000 de cutii lunar. Iar Tatiana îşi propune să popularizeze ambalajul de calitate şi în rândurile producătorilor moldoveni.



"Deja de 5 ani de când sunt aici am văzut schimbări, pentru că lumea tinde să exporte pe piața Uniunii Europene. Şi atunci îţi dai seama că pentru a exporta în Europa produsul trebuie să fie ambalat, altfel nu are şanse să fie vândut pe piața europeană", a spus directorul general al întreprinderii, Tatiana Friniuc.