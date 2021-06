"Îmi place alcoolul, puteam şi dimineaţa să beau": Povestea unui bărbat care a intrat în patima alcoolului şi și-a pierdut familia și locul de muncă

Dependența de alcool, droguri și jocuri de noroc îţi poate lua serviciul, familia şi chiar şi viaţa. Este și cazul unui bărbat de 44 de ani, care a intrat în patima alcoolului de la 18 ani, însă abia acum, după ce și-a pierdut familia și locul de muncă, a înțeles că este dependent și că trebuie să se trateze.”Îmi place alcoolul. În fiecare zi, dar după muncă, 9 ore de muncă, eu consumam. Fără asta eu nu puteam. Cum omul bea o tabletă pentru somn, eu consumam alcool pentru așa ceva. Când eram liber, puteam și dimineața să încep și toată ziua să consum alcool și eu primeam plăcere.”Fratele lui a fost cel care acum șapte luni l-a îndrumat să meargă la centrul de tratament din satul Goianul Nou, municipiul Chișinău. Anterior, el a încercat să se lase de pahar, însă fără succes.”Foarte mult am vrut să mă las de alcool și ce am încercat nu m-a ajutat nimic, nici picurătoarele acestea care se fac în oraș. Îmi pare rău că s-a dezis familia mea de mine. Soția m-a iertat o dată, de două ori că veneam beat acasă. ”În prezent, 16 persoane se tratează de alcoolism, dar și de dependența de droguri la Centrul din Goianul Nou. Este și cazul unui tânăr 21 de ani, care a consumat substanțe narcotice timp de șapte ani.”Am consumat toate tipurile de droguri. Când am împlinit aici o lună, am avut o depresie, am început să plâng foarte tare, voiam să fumez foarte mult. Am vrut să fug de aici, dar băieții m-au ajutat și am trecut peste asta.”Serviciile oferite de centrul de tratament costă lunar zece mii de lei.STANISLAV HRULI, lucrător social din cadrul Centrului:”Pacienții ajung la noi deja după procedura inițială de detoxifiere, adică ei sunt tratați de la consecințele primare ale consumului de alcool sau de droguri. Aici la noi lucrează cu ei diferiți specialiști, ei frecventează ședințe în grup și cele individuale.”Specialiștii vin cu un șir de recomandări persoanelor dependente de alcool și droguri.ALEXANDRA GOLOSEIVA, psiholog din cadrul Centrului:”Trebuie să fie schimbat modul de viață, ceea ce este greu de organizat. Trebuie să fie găsite soluții și la nivel psihologic. O terapie în grup este foarte eficientă. Asta pentru că unii nu înțeleg că au o problemă, dar o pot vedea la alții.”Tratamentul durează până la un an de zile, iar în tot acest timp bolnavii sunt cazați.