"Îmi este frică". Ce spune proprietarul mașinii care ar fi fost furată de către deţinuţi evadaţi din penitenciarul din Goian

Inspectoratul de Poliţie Criuleni a identificat automobilul cu care s-ar deplasa cei trei deţinuţi evadaţi aseară din penitenciarul numărul 10 din Goian. Este vorba despre un autoturism Volkswagen Touran, alb. Maşina a fost furată din satul Işnovăţ, raionul Criuleni. Între timp, oamenii legii continuă să-i caute şi la această oră, iar în localitățile din raza penitenciarului au fost instalate filtre.

Proprietarul mașinii furate spune că nu știe cum și când i-a fost furată mașina, deoarece nu a auzit niciun zgomot.

"Nici-un zgomot nu am auzit. Eu am aflat numai după ce m-au telefonat de la Inspectoratul de Poliţie Criuleni. La orele cinci şi câteva minute. M-au întrebat dacă sunt deținătorul automobilului. Şi zic da. Da numerele? Şi am spus şi numerele la automobil. Da automobilul este în curte? Da, zic, e în curte. Mă uit peste fereastră poarta deschisă maşina nu-i", a povestit Mihai Soltanici, proprietarul automobilului.

Victima mai spune că îi este frică, mai ales că cei care au dat buzna în curtea sa sunt deținuți, care au evadat din închisoare.