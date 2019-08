Îmbulzeala mare la primul festival al fructelor de mare organizat în ţara noastră. La eveniment au fost pregătite trei tone de fructe de mare

Îmbulzeala mare la primul festival al fructelor de mare organizat în ţara noastră. La evenimentul de la conacul Manuc Bei din oraşul Hânceşti au venit mii de oameni, care au fost nevoiţi să stea până la două ore în rând pentru o porţie de delicii. Bucătarii au pregătit aproape trei tone de mâncare.



Bucătarii s-au întrecut la gătit delicii mediteranene, printre care renumita "paellia" spaniolă din orez.



"Sunt delicioase pentru că sunt făcute în tigăi masive, exact cum se fac şi în Spania. Secretul este deci în mare parte Socarate, se numeşte acel orez de jos. Trebuie să ştii cum să-l coci atât de bine încât să facă gust şi să fie comestibil".

"Sunt creveţi cu cap. Se pregătesc cu lămâi, sare, piper, coriandru, miere, curcuma, unt şi vin".



Ademeniţi de mirosul de mâncare, care îţi făcea gura apă, oamenii au aşteptat zeci de minute ca să-şi răsfeţe papilele gustative cu delicatese. Aceştia au lăudat ideea festivalului, dar s-au arătat dezamăgiţi de organizare.



"Tocmai de la Străşeni am venit. Sunt interpreţi, cunoscuţii mei sunt aici, de asta şi am venit aici. E bine, e frumos. Mai ales că e în luna august, e super. Lumea iese, se întâlneşte frate cu soră."



"Am venit cu familia, cu soţul, copiii, finul. E frumos, ceva rar."



"Sperăm că a doua ediţie, o să fie mai puţin experimentală".



"Uitaţi-vă ce rând avem, o singură casă, neorganizare totală. Am stat cel puţin 40 de minute, cu doi copii în braţe şi cu soţia ca să ajung la casă şi cred că aici mai stau încă cel puţin jumătate de oră."



"Îmi plac fructele de mare, special am venit la sărbătoare, dar o să mâncăm şi o să plecăm. Suntem dezamăgiţi."



O porţie de mâncare a costat între 125 şi 145 de lei, iar biletul de intrare - 70 de lei. Cei care şi-au dorit să viziteze Conacul Manuc Bei, au trebuit să scoată din buzunare încă 50 de lei.



"Şi plăcere, şi istorie, e foarte bine."



Buna dispoziţie la festival a fost asigurată de mai mulţi interpreţi locali.