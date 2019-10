Îmbulzeală la sediul central Moldovagaz din Chişinău. Oamenii au mers să reîncheie noile contracte de furnizare a gazelor naturale

moldovagaz

Îmbulzeală la sediul central Moldovagaz din Chişinău. Zeci de oameni stau la coadă la ghişeele Centrelor Relaţii cu Consumatorii să reîncheie contractele, după ce regulamentul privind furnizarea gazelor naturale s-a schimbat. Astfel, întâi de toate, urmează a fi înnoite contractele încheiate până în anul 2013. Procesul durează câteva minute, iar pentru evitarea cozilor, oamenii sunt anunţaţi printr-o scrisoare despre ziua şi ora la care să vină la Moldovagaz. Noul contract conţine anumite prevederi care lipseau în documentul semnat anterior.



"Sunt mici nuanţe care sunt stipulate în contractul nou. De exemplu, metoda de informare a consumatorului despre modificare preţurilor la gaze naturale şi faptul că în contracte sunt utilizate date cu caracter personale. Şi încă una din modificări este specificarea condiţiilor pentru plata în avans pentru consumatorii de gaze", a menţionat Ilarion Popa, şeful Direcţiei Furnizare gaze şi relaţii cu consumatorii Moldovagaz.



Numai în Chişinău, noile schimbări îi vizează pe aproape 300 de mii de consumatori. 180 de mii sunt aşteptaţi la ghişeu pentru a semna noile contracte.



"În situaţia în care nu vor reuşi, ori noi nu vom reuşi să reîncheiem contractele noi cu consumatorii, nu este nicio problemă cu relaţiile consumator - furnizor, dacă nu reuşim în perioada propusă. Deci o să fie extinsă perioada pentru reîncheierea contractelor date", a declarat Popa.



Oamenii care au venit de dimineaţă la ghişeu spun că au aflat că trebuie să semneze noi contracte cu Moldovagaz din scrisoarea primită de la instituţie sau din presă:



"Am primit o hârtie prin care am fost informaţi că trebuie să venim şi noi deja suntem obligaţi să o facem".



"Am auzit la radio anunţul, ieri au arătat şi la televizor. Am primit acasă şi o hârtie în care ne-au anunţat că trebuie să venim şi iată, am venit".



"Desigur că e rapid, cinci minute şi gata".



Toţi consumatorii casnici din ţară trebuie să semneze noi contracte. Aceştia au la dispoziţie trei ani pentru perfectarea acestor acte. Semnarea contractelor are loc la cele 12 Centre pentru Relaţii cu Consumatorii, amplasate la Ştefan-Vodă, Comrat, Cimişlia, Taraclia, Cahul, Ialoveni, Chişinău, Ungheni, Orhei, Bălţi, Edineţ şi Floreşti.