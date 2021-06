Îmbulzeală la maratonul de vaccinare anticovid de la Palatul Republicii. Oamenii au venit să își administreze rapelul cu Pfizer

A fost îmbulzeală la maratonul de vaccinare anticovid de la Palatul Republicii, unde s-a administrat rapelul cu Pfizer pentru cei care s-au imunizat acum trei săptămâni. Deşi, majoritatea au primit câte un mesaj cu ora programării, oamenii au venit cu noaptea în cap de frică să nu rămână fără doză şi au făcut liste de aşteptare.



BORIS GÎLCA, şef interimar Direcţia Sănătate, Chişinău:"A fost un moment critic când s-a creat o îmbulzeală, am gestionat foarte rapid şi într-o oră am deblocat foarte rapid situaţia."



Aşa că, în decurs de două ore rândurile au dispărut.

OLEG CRUDU, director Spital "Sfânta Treime":"Capacitatea maratonului este 800 de oameni pe oră, deci până la ora 09:00 am reuşit să vaccinăm peste 1700 de persoane."



Au fost amenajate 25 de puncte de vaccinare. Cei care au venit spun că, în sfârşit, se vor putea simţi în siguranţă.



"Nu ne vom mai teme să infectăm pe cineva dintre cei dragi."



"Mă simt bine, mai sigur decât până acum. La prima doză am avut mici dureri de cap şi atât. Acum e mai bine."



Unii moldoveni spun că s-au vaccinat nu doar pentru a evita infectarea cu noul coronavirus, dar şi pentru a putea pleca peste hotare în vizită la copii.



"Vrem să ne ducem la copii că nu am fost al treilea an deja, ne-au şi cumpărat bilete."



Alţii spun că nu vor renunţa la mască, nici după rapel.



"Suntem un pic mai liberi spun că putem umbla şi fără mască, dar noi nu, vrem să stăm în mască până a fi totul bine."



Cei care au venit la rapel după ora 09:00, spun că nu au stat ore în rând cum s-a întâmplat data trecută.



"A fost organizat mai bine maratonul, decât data trecută când am venit la prima doză. Nu sunt rânduri şi sunt lucrează mai mulţi medici."



Au fost deschise şi cinci puncte de vaccinare pentru doritorii de a se imuniza cu prima doză.



OLEG CRUDU, director Spital "Sfânta Treime":"La moment sunt suficiente doze de Sinopharm, Sinovac şi AstraZeneca pentru prima doză."



La trei luni de la demararea campaniei de imunizare în ţară au fost administrate 613 587 de doze de vaccin, adică puţin peste 11% din populaţie au primit cel puţin o doză de ser.