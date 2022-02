A fost mare îmbulzeală la gara feroviară din Chișinău. Peste 100 de pasageri, majoritatea refugiaţi ucraineni, au plecat cu trenul la Iaşi, România, după ce au fugit din calea războiului.

Ludmila Sopec a venit de la Odesa împreună cu soţul, fiica şi ginerele:

"- Eu îmi petrec copiii. Eu revin în Ucraina.

- Cu ce suflet reveniţi înapoi?

- Sufletul mă doare".

Femeia spune că în Ucraina, va fi nevoită să trăiască în buncăr, alături de alţi câţiva membri ai familiei: "Acolo este foarte greu. De la ora 17:00 şi până dimineaţa stau în aşa-zisul buncăr".

Mulți dintre cei care aleg să plece sunt mame cu copii:

"- Suntem două familii. Prietena mea cu băiatul ei și eu cu fiica şi fiul. Familia noastră, eu cu copiii, suntem din Doneţk.

- Vă este greu?

- Desigur".

"De la Odesa am venit la Palanca. Am mers pe jos foarte mult. Cu o geantă şi două rucsacuri am fugit. Copilul meu e erou".

Unii ne-au spus că speră să ajungă în Polonia:

"Speranţe avem foarte mari. A fost foarte greu să ajung atât de departe. Eu, sincer, am încrederea că această lecţie o vom ţine minte şi asta ne va uni".

Ucrainenii au fost petrecuţi de gazdele care i-au adăpostit gratuit. Pe peronul gării l-am întâlnit şi pe preşedintele Uniunii Cineaştilor din Moldova, Virgiliu Mărgineanu.

"E o familie de oameni necăjiţi, din păcate. Pentru că toţi acolo sunt cu lacrimi în ochi. Le-am urat să vină la noi să vadă Chişinăul, să ne vadă pe noi atunci când va fi pace", a spus Virgiliu Mărgineanu.

Câțiva voluntari le-au adus refugiaţilor mâncare: "Apă de băut, mere, covrigei, dulciuri pentru copii. Ne-am decis să facem un gest frumos pentru prietenii noştri din Ucraina".



Cursa Chișinău-Iași a fost relansată vineri, 25 februarie, după o pauză de doi ani.