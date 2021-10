Îmbrăţişări şi zâmbete. Biden şi Macron, prima întâlnire de la declanşarea crizei diplomatice generată de acordul trilateral SUA-Marea Britanie-Australia

"Ceea ce am făcut a fost făcut cu stângăcie şi nu cu multă eleganţă. Am avut impresia că s-au întâmplat anumite lucruri care nu s-au întâmplat, de fapt. Dar vreau să fiu clar: Franța este un partener extrem, extrem de valoros", a spus Joe Biden, preşedintele SUA.Pe parcursul întrevederii, Macron și-a arătat disponibilitatea de a depăşi cele întâmplate. Președintele francez le-a dat de înțeles jurnaliștilor că este interesat de inițiative concrete, subliniind că încrederea Franţei trebuie recâştigată prin fapte, nu prin vorbe."Acum, ceea ce este important este să ne asigurăm că o astfel de situaţie nu va mai fi posibilă în viitor. Acum vor conta acţiunile din următoarele săptămâni, din următoarele luni, din următorii ani", a menţionat preşedintele Franţei.Pe lângă discuţiile bilaterale dintre Biden şi Macron, la Roma a mai avut loc o întâlnire între soțiile președinților, prima doamnă a SUA și prima doamnă a Franței. Jill Biden s-a întâlnit cu Brigitte Macron au luat cina într-un restaurant din centrul capitalei italiene. La final, soţia liderului de la Casa Albă a declarat că au stat de vorbă ca două surori. Tot vineri, Joe Biden, al doilea președinte catolic din istoria SUA, a fost primit de Papa Francisc la Vatican, într-una dintre cele mai lungi întrevederi între un președinte american și un suveran pontif. Potrivit presei internaţionale, aceste întâlniri au avut rolul de a ridica o cortină înaintea summitului G20 sub preşedinţia italiană, care se desfăşoară sâmbătă şi duminică.