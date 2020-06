Îmbrăcaţi la patru ace, cu măşti, mănuşi şi cu emoţii, 40 de studenţi ai şcolii masterale de la ASEM şi-au primit diplomele de absolvenţi

Îmbrăcaţi la patru ace, copleşiţi de emoţii şi cu... măşti şi mănuşi de protecţie. Aşa şi-au primit diplomele de absolvenţi 40 de studenţi ai şcolii masterale din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. Festivitatea a fost organizată în aer liber.



"Nu am visat la o asemenea ceremonie, dar ţinând cont de situaţia în care ne aflăm, măsurile de protecţie sunt obligatorii şi necesare", a declarat Eugenia Avram, absolventă.



"Aşteptarea a fost foarte lungă căci susţinerea examenelor a avut loc la sfârşitul lunii ianuarie, început de februarie, iar diplomele, în mod normal, trebuia să le ridicăm în luna martie", a precizat o studentă.



"Absolvenții sunt pregătiţi să activeze în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, în cadrul instituţiilor din stat, ministere, agenţii în calitate de jurişti, dar şi în calitate de juriştii agenţilor economici, ceea ce este un specific deosebit", a spus Angela casian, directorului Școlii Masterale, ASEM.



Absolvenții spun că din cauza pandemiei de COVID-19 au trecut printr-o perioadă pe care, cu siguranţă, nu o vor uita.

"Sunt foarte bucuros că am finalizat încă o etapă din viaţa mea. Pandemia mi-a stricat puţin planurile, însă sentimentele de fericire, bucurie că am încheiat cu brio prevalează aceste probleme", a precizat a spus un absolvent.



Administraţia ASEM a precizat că, în acest an, toţi absolvenţii academiei îşi vor primi diplomele de absolvent în astfel de condiţii, cu respectarea tuturor regulilor de protecţie împotriva COVID-19.



"Organizăm festivităţile diferit comparativ cu anii precedenţi, în aer liber, respectând distanţa fizică între participanţii evenimentului. Pandemia ne-a creat probleme şi am aşteptat timpul când vom putea să îndeplinim misiunea pe care o avem faţă de ei", a specificat Grigore Belostecinic, rector al Academiei de Studii Economice din Moldova.