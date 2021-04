Îmblânzitorul de metale: Victor Pascal prelucrează fierul de aproape 20 de ani

Îmblânzitorul de metale. De aproape 20 de ani, Victor Pascal din satul Zîrneşti, raionul Cahul, își dedică timpul fierăritului. A preluat pasiunea de la tatăl său, fierar și el. Bărbatul este printre puținii care mai prelucrează acest metal greu la cuptorul de cărbune."Înfierbântăm metalul până la o culoare mai aprinsă, după care pornim ciocanul. Mergem la şablon şi îl îndoim până la o poziţie anumită, după care îl curăţim."Victor Pascal are 36 de ani. Acesta spune că pasiunea pentru această meserie l-a determinat să muncească mult. Aici, el meșterește orice obiect solicitat de clienți.VICTOR PASCAL, FIERAR:"Eu primesc plăcere de la culoarea metalului încins, iar când îl vezi că el e tare şi e oţelit şi îl pui în foc şi el se înmoaie şi poţi să îl modelezi după bunul plac al tău, eu de la asta primesc o mare satisfacţie."Soţia bărbatului este profesoară, însă se implică și ea în această activitate. Cătălina Pascal se ocupă de promovarea afacerii.CĂTĂLINA PASCAL, SOŢIA FIERARULUI:"Am pus şi un panou publicitar, după care am văzut că mare efect nu a dat acest panou publicitar. Şi la fel eu am fost cu iniţiativa să-mi creez o reţea de socializare după care plasam anunţul că realizăm lucrări din metal forjat şi încetul cu încetul mi-am câştigat reţeaua de clienţi."Pentru că afacerea se dezvoltă, recent, soţii au angajat doi muncitori care să-i ajute.ION MIRON, MUNCITOR:"La început este greu, până te adaptezi, pe urmă mai uşor. Acest aparat este pentru învârtit ţevi, arcuri pentru porţi şi acesta vrem să-l facem pentru sere, un şablon. Îmi place foarte tare meseria şi sper să mergem înainte tot aşa bine."În luna februarie a acestui an, familia Pascal a câştigat un grant în valoare de 15 000 de euro, din partea Uniunii Europeane.CĂTĂLINA PASCAL, SOŢIA FIERARULUI:'Finanţatorii au crezut în ideea mea. Cred că a fost un proiect bine-venit tuturor. Această sumă o voi utiliza spre procurarea unui utilaj modern care ne va ajuta să ieşim pe piaţă cu produse originale."Obiectele realizate de fierarul din Zîrneşti ajung în Cahul, Cantemir, Vulcăneşti sau Leova.