IMAGINILE DEZASTRULUI de la Institutele de Cercetare ale Academiei de Ştiinţe. Cum arată clădirea care a fost mistuită de flăcări

Acoperişul Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe din cartierul Telecentru a luat foc în jurul orei 12. 100 de pompieri cu 14 autospeciale au intervenit la faţa locului pentru a stinge vâlvătaia.

Toţi oamenii care se aflau în clădire în momentul izbucnirii flăcărilor au ieşit afară speriaţi:



"Lumea ieşit nu a fost o sirenă ceva să ne informeze. Acoperişul a fost schimbat în 2006 - 2007 a fost din nou pentru că era un acoperiş foarte rău", a spus Andrei Munteanu, profesor.



"Când s-a umplut deja cu fum atunci am observat şi un poliţist striga evacuare. Atâta tot."



"Am văzut flacăra şi am intrat în interior cu câţiva prieteni. Priveam speriaţi cum arde totul în jur şi a venit poliţia şi ne-a alungat. - În cât timp au fost evacuaţi oamenii ? - În aproximativ cinci minute. "



Angajaţii institutului au încercat să stingă flăcările cu forţele proprii, însă acestea se răspândeau cu repeziciune.



"Acoperişul acesta este dintr-un material care arde ca benzina", a declarat Ion Toderaş, directorul Institutului de Zoologie al AŞM.



Fumul dens putea fi observat de la sute de metri.



"Totul ardea, era fum, totul era acoperit cu fum şi nu se vedea nimic."



"Era un vânt foarte puternic şi apa era aruncată într-o parte. Din această cauză, era aproape imposibil ca flăcările să fie domolite."



După o oră şi jumătate de luptă cu flăcările, pompierii au reuşit să localizeze incendiul. Flăcările au afectat o suprafaţă de peste 1000 de metri pătraţi.



"A fost un regim de intervenţie sporit practic a fost antrenată toată garnizoana municipiului Chişinău. Flăcările nu au intrat în interiorul birourilor, cel puţin pompierii au reuşit să localizeze eficient incendiul pentru ca suprafaţa de ardere să nu fie răspândită", a menţionat Liliana Puşcaşu, purtător de cuvânt IGSU.



La scurt timp, un alt incendiu a izbucnit pe strada Ismail din Capitală. De această dată, flăcările au cuprins un centru comercial. Patru autospeciale au luptat mai bine de o oră cu flăcările care au mistuit acoperişul şi partea laterală a clădirii.



Toţi oameni din clădireau reuşit să iasă afară la timp. Au fost evacuaţi şi locatarii blocurilor din preajmă:



"Nu, în casă nu este nimeni, parcă toţi au ieşit."



"Ei nu m-am speriat, uitaţi-vă tremur toată, uitaţi-vă ce-i cu mine şi încă mi-a crăpat geamul."



"Tot băteam prin uşă să iasă toţi afară. Era o negreaţă, negreaţă."



Unii au crezit că arde blocul în care locuiesc, aşa că au reuşit să-şi strângă actele şi banii.



"Eu m-am speriat, am luat toate documentele şi lucrurile strict necesare pentru că locuiesc la etajul 16 şi mi-a fost frică. Iată în rucsac, am pus paşaportul."



Unii oameni spun că incendiul ar fi pornit de la primul etaj.



"La primul etaj este o local. Ei au acolo un grătar şi fumul fierbinte se ridică prin ţevi."



Administratorul localului dă asigurări că toate normele antiincendiu sunt respectate.



"După câte am înţeles de la lucrătorii care se aflau înăuntru focul a pătruns prin geamuri. Cu o săptămână în urmă a fost curăţiţă şahta de ventilare", a spus Virgiliu Găucean, manager local.



Clădirea a fost mistuită de flăcări şi în iarna anului 2016. Atunci focul a pornit de la cuptorul unui local de fast-food. Din cauza grăsimii depuse pe pereții sistemului de ventilare focul s-a extins cu repeziciune.