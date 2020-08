Pe internet au apărut imagini video de la nunta la care premierul Ion Chicu ar fi socru mare. Jurnaliștii de investigație au filmat secvenţe de la eveniment, inclusiv dansul mirilor. Și asta în condițiile în care cu doar două zile înainte de petrecere, Chicu a semnat decizia Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, prin care nunțile și cumătriile sunt interzise în continuare.



Jurnalista Liuba Șevciuc este cea care a surprins aceste imagini împreună cu echipa sa din cadrul proiectului "Cu sens".



LIUBA ȘEVCIUC, jurnalistă de investigație:"Din imagini se vede că sunt zeci de persoane, câţi exact e mai greu de numărat, dar cert este că sunt zeci de persoane și mă refer doar la imaginile pe care noi le-am surprins de pe terasa de afară, pentru cu siguranță existau oaspeți și în interior."



Liuba Șevciuc susține că deși se afla pe drum public, paza localului a încercat să impiedice filmările.



LIUBA ȘEVCIUC, jurnalistă de investigație:"Ne-am dus către vinărie prin satul Horodca,drumurile către vinărie erau împânzite de agenți de pază. Agenții de pază ne-au restricționat accesul, ne-au intimidat, ne-au fotografiat."



Mai mult, jurnalista a obținut cu greu explicații la întrebarea de ce teritoriul din preajma localului este atât de bine păzit. A primit până la urmă un răspuns, care însă a uimit-o.



"- Locuitorii, care au pământ, de exemplu, sunt anumite cote. Acești proprietari au fost anunțați în scris, sub semnătura localului dat, precum că astăzi și ieri sunt petrecute careva lucrări genistice. - Ce înseamnă lucrări genistice? - Prelucrarea pământului, arat și așa mai departe."



Am încercat să aflăm de la ministrul Apărării dacă în regiune în acea zi au fost planificate intervenţii ale geniştilor, dar nu am primit prea multe explicaţii.



ALEXANDRU PÎNZARI, ministrul Apărării:"- Eu sunt în concediu, eu nu cunosc despre așa ceva. - Dar cine sau poate administrația unui local să înștiințeze oamenii despre lucrări genistice? - Mă depășește chestia asta."



Vineri seara și echipa noastră a mers la vinăria din Ialoveni unde se presupune că a avut loc nunta premierului Ion Chicu. Printre agenţii de pază se numărau şi angajaţi ai SPPS. Accesul către local a fost blocat pe o rază de un kilometru, iar agenţii de securitate au avut pentru noi o alta explicație.





Întrebat ulterior despre prezența la vinărie a ofițerilor SPPS care asigură paza și securitatea la Guvern, reprezentantul vinăriei a declarat ca aceştia au păzit teritoriul vinăriei.



Angajata unei vinării, din raionul Anenii Noi:" - Pe cine a păzit paza Guvernului? – Nu are importanță. – Are importanță, doamnă, dacă eu vă întreb. – A păzit teritoriu vinăriei, care este teritoriul privat, noi decidem ce facem. – De când paza Guvernului asigură securitatea unui local privat? – Asta este problema noastră."



La sfârșitul luni iunie, la o emisiune TV, premierul spunea că cel mai probabil va anula nunta fiului său pentru a nu pune în pericol sănătatea oaspeților.



ION CHICU, prim-ministru:"Eu înțeleg că nunta va trebui să fie anulată, pentru că pandemia nu va dispărea. Închipuiți-vă, organizezi o petrecere mare, iar peste trei zile oaspeții tăi vor fi internați la spital. Cine vei fi considerat tu după asta?"



În 26 august, Ion Chicu a semnat decizia Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, prin care se menține interdicția de a organiza nunțile și cumătriile sub orice formă pentru a preveni răspândirea coronavirusului.

În acest context, liderul PAS, Maia Sandu, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va solicita Inspectoratului General al Poliției să-l sancționeze contravențional pe prim-ministru, care ar fi organizat nunta fiului său în data de 28 august, contrar deciziei comisiei. Sandu a mai spus că va face un denunț la Procuratura Generală, prin care va solicita cercetarea acțiunilor sub aspect penal. L-am sunat şi pe premier, dar și consilierului său Boris Harea pentru o reacţie, dar ambii nu ne-a răspuns la telefon. În același timp, am trimis un demers oficial în adresa Guvernului pentru a obține un comentariu la acest subiect, dar deocamdată nu am primit niciun răspuns.