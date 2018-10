IMAGINI UIMITOARE, surprinse la lansarea rachetei Falcon 9: Destui au crezut că e un OZN

Cerul Californiei a fost luminat, duminică noaptea, de lansarea rachetei Falcon 9 a companiei SpaceX, care a aterizat apoi cu succes înapoi pe Pământ. Este prima aterizare reușită a unei rachete reutilizabile pe coasta de vest a Americii, scrie digi24.ro.

Racheta Falcon 9 a fost lansată din Complexul Space Launch, situat la Baza Aeriană Air Force Vanderberg, din Los Angeles, pentru a transporta pe orbită satelitul Argentine SAOCOM 1A, la 12 minute de la lansare.

Lansarea rachetei a luminat într-un mod spectaculos cerul Californiei, iar fotografii au surprins imagini uimitoare. Printre ei s-a numărat și un român, Mircea Goia, care a surprins lansarea rachetei tocmai din Phoenix, Arizona.

"Am reușit, pentru prima dată, să fotografiez racheta Falcon 9 a lui SpaceX care a fost lansată de la baza aeriana Vandenberg-California. A avut o traiectorie care a făcut-o vizibilă tocmai la mine în Phoenix-Arizona. Bineînțeles, destui au crezut că e OZN", a scris Goia pe pagina sa de Facebook.

Rețelele de socializare au fost invadate de imaginile spectaculoase surprinse la lansarea Falcon 9.

