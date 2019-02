IMAGINI TERIFIANTE ÎN BRAZILIA. Momentul ruperii barajului minier, surprins de camere (VIDEO)

Momentul terifiant în care barajul unei mine din statul brazilian Minas Gerais se rupe a fost surprins de camerele de supraveghere.

Pe imagini se vede cum digul cedează, iar oamenii din zonă fug panicați.



Autorităţile braziliene au intrat în posesia imaginilor încă din 25 ianuarie, când s-a produs tragedia.

Nu le-au făcut însă publice pentru a nu semăna panică inutilă. Imaginile le-au permis salvatorilor să analizeze traiectoria valurilor de noroi, care se deplasau inițial cu o viteză de aproximativ 80 de kilometri pe oră, și să determine zonele în care să caute supraviețuitori.

Bilanțul tragediei din Brazilia indică 115 morți. Aproape 250 de oameni sunt dați în continuare dispăruți.

Video of the moment Vale's dam broke in Brazil that killed more than 110 people living near the area pic.twitter.com/PCp9jZE0IB