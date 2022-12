IMAGINI SPECTACULOASE cu Cascada Niagara înghețată parțial după „viscolul secolului” (VIDEO)

Cascada Niagara a înghețat parțial din cauza temperaturilor extrem de scăzute din Canada și Statele Unite. Imagini spectaculoase surprinse din dronă au fost publicate pe rețelele sociale. De asemenea, peisajul de poveste a fost surprins și în fotografii.

În timp ce părți din cascadă au fost înghețate, aproape niciodată cascada nu îngheață complet din cauza volumului mare de apă.

Partea americană a cascadei a atins punctul de îngheț de cinci ori în istorie, când gheața a blocat fluxul de apă creând efectiv un baraj și reducând volumul de apă. În 1964, au fost instalate brațe din oțel pentru a preveni acumulările mari de gheață, scrie digi24.ro.

Gheața și zăpada se formează frecvent la baza cascadei și peste râul Niagara în timpul iernilor deosebit de reci, formând un „pod de gheață”.

